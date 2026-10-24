تصمیم فدراسیون جهانی معادلات سهمیه تکواندو ایران را پیچیده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات گرندپری تکواندو در سال ۲۰۲۶، روزهای ۷ و ۸ آذرماه به میزبانی شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.

برای حضور در این رقابت‌ها، ۱۶ تکواندوکار برتر جهان در هر وزن واجد شرایط خواهند بود. ۹ نفر برتر رنکینگ هر وزن، دارندگان مدال‌های طلا و نقره مراحل گرندپری رم، موجو و پاریس و همچنین نماینده کشور میزبان، ترکیب شرکت‌کنندگان این مسابقات را تشکیل می‌دهند.

نکته مهم اینکه این رقابت‌ها از سری تورنمنت های G۱۰ است و به نفرات برتر آن، امتیاز قابل‌توجهی در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ تعلق می‌گیرد؛ امتیازهایی که می‌تواند جایگاه تکواندوکاران را در رنکینگ المپیکی به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

در تیم ملی ایران، حضور آرین سلیمی و ابوالفضل زندی در گروه مردان، به دلیل کسب مدال طلای گرندپری پاریس، قطعی است. در گروه بانوان نیز ساغر مرادی و حنا زرین‌کمر و در گروه مردان مهدی حاج‌موسایی، به دلیل جایگاه مناسب در رنکینگ المپیکی، شانس بالایی برای کسب سهمیه حضور در این رقابت‌های مهم دارند.ناهید کیانی اما شرایط بهتری دارد و این شانس را دارد که مجوز سفر به قزاقستان را کسب کند.

با این حال، تصمیم فدراسیون جهانی تکواندو (WT) درباره امتیازات بازی‌های آسیایی، شرایط را برای برخی از نمایندگان ایران پیچیده کرده است. فدراسیون جهانی به دلیل برگزار نشدن بازی‌های اروپایی، امتیازات کسب‌شده توسط تکواندوکاران آسیایی در ناگویا را فعلاً فریز کرده است. بر اساس این تصمیم، پس از برگزاری رقابت‌هایی مشابه در قاره اروپا و از ابتدای سال ۲۰۲۷، این امتیازات به مجموع امتیازات مدال‌آوران بازی‌های آسیایی اضافه خواهد شد.

این تصمیم می‌توانست فرصت مناسبی برای دانیال بزرگی فراهم کند تا با کسب مدال طلا در رقابت‌های آزاد قطر، جواز حضور در مسابقات آستانه را به دست آورد؛ اما او با کسب مدال برنز، نتوانست از این فرصت استفاده کند.