۹۸ تن برنج احتکاری در شورآباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی، مشخص شد مقادیری کالای اساسی در انباری در منطقه شورآباد تخلیه و دپو شده و در بازار توزیع نمی‌شود.

وی افزود: در ادامه، تیم عملیاتی پلیس با شناسایی محل موردنظر و اجرای عملیاتی غافلگیرانه، محموله برنج و روغن را کشف کرد. در بازرسی از این انبار مشخص شد کالاهای مذکور دپو شده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تصریح کرد: محموله کشف‌شده شامل ۹۸ تن برنج بوده است که در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

افشاری در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف‌شده را بیش از ۱۹ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.