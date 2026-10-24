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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

۹۸ تن برنج احتکاری در شورآباد کشف شد

۹۸ تن برنج احتکاری در شورآباد کشف شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۹۸ تن برنج و محموله‌ای روغن در انباری در شورآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی، مشخص شد مقادیری کالای اساسی در انباری در منطقه شورآباد تخلیه و دپو شده و در بازار توزیع نمی‌شود.

وی افزود: در ادامه، تیم عملیاتی پلیس با شناسایی محل موردنظر و اجرای عملیاتی غافلگیرانه، محموله برنج و روغن را کشف کرد. در بازرسی از این انبار مشخص شد کالاهای مذکور دپو شده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تصریح کرد: محموله کشف‌شده شامل ۹۸ تن برنج بوده است که در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

افشاری در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف‌شده را بیش از ۱۹ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

کد مطلب 6987983
مهسا حيدری توچائی

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