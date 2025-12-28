تهران و پیشوا میزبان سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح «آزمایش سرشماری نفوس و مسکن» طی روزهای ۱۴ دی تا ۴ بهمن ماه سال جاری در مناطقی از شهر تهران و شهرستان پیشوا خبر داد.

سپهری با تأکید بر اهمیت این مرحله مقدماتی اظهار داشت: سرشماری ثبتی‌مبنا، تحولی اساسی در نظام آماری کشور است و اجرای آزمایشی آن فرصتی بی‌بدیل برای رفع چالش‌های احتمالی، ارزیابی دقیق فرآیندها و آموزش کامل تیم‌های اجرایی قبل از مرحله اصلی محسوب می‌شود.

وی افزود: مناطق ۱، ۳ و ۹ تهران و بخش‌هایی از شهر پیشوا و روستاهای همجوار آن به عنوان نمونه‌ای از بافت شهری و روستایی انتخاب شده‌اند تا شرایط واقعی سراسر کشور شبیه‌سازی و ثبت‌های اداری و آماری مرتبط با جمعیت، خانوار و مسکن بررسی شود.

سپهری در تشریح اهداف طرح آزمایشی بیان کرد: پوشش جمعیت، صحت اطلاعات هویتی و مکانی، اتصال کدملی به کدپستی، تلفیق داده‌های ثبتی و میدانی و بررسی زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز ارزیابی خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح گفت: هدف اصلی، اطمینان از دقت پایگاه اطلاعاتی، ارزیابی همکاری بین‌سازمانی، سنجش کیفیت آموزش مأموران آمارگیر و آزمودن نرم‌افزارها و سامانه‌های الکترونیکی است تا برای سرشماری اصلی سال آینده کاملاً آماده باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از شهروندان ساکن در مناطق منتخب خواست با مأموران آمارگیری دارای کارت شناسایی معتبر همکاری کنند تا این آزمایش به بهترین شکل انجام شود.

وی یادآور شد: عملیات اصلی سرشماری با رویکرد ثبتی‌مبنا و پیمایشی در آبان ماه ۱۴۰۵ اجرا می‌شود و برای راستی‌آزمایی و بروزرسانی برخی داده‌های آماری به درب منازل مراجعه خواهد شد.

گفتنی است، راهبری کلان سرشماری عمومی نفوس و مسکن بر عهده «مرکز آمار ایران» بوده و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مجری این طرح ملی هستند.