به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: گزارشی مبنی بر وقوع تصادف میان یک دستگاه خودروی تیبا و یک دستگاه پراید در محور علی‌آباد به گنبد، پیش از روستای شهرک بهشتی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات ایمر با حضور دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل تصادف اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به مصدومیت ۶ نفر در این حادثه ادامه داد: دو نفر از مصدومان با تلاش نیروهای عملیاتی هلال‌احمر و چهار نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در رانندگی، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط مسیر، برای پیشگیری از حوادث و حفظ جان خود و دیگران احتیاط لازم را داشته باشند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت وقوع حوادث و نیاز به خدمات امداد و نجات، با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.