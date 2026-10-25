حسن میری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل کشت پاییزه و نیاز کشاورزان به سوخت اظهار کرد: تامین سوخت تراکتورداران به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در این فصل در دستور کار قرار گرفته است تا کشاورزان برای انجام امور زراعی خود با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوند.

وی با تاکید بر ساماندهی توزیع سوخت افزود: کشاورزانی که تاکنون نسبت به نصب جی‌پی‌اس روی تراکتورهای خود اقدام نکرده‌اند، باید در این بازه زمانی هرچه سریع‌تر این کار را انجام دهند؛ چراکه در ماه‌های آینده سوخت مورد نیاز آنان تنها بر اساس همین سامانه تامین خواهد شد.

این مسئول با اشاره به تخصیص موقت سوخت تصریح کرد: برای جلوگیری از توقف کار کشاورزان، در حال حاضر مقداری سوخت به صورت علی‌الحساب در اختیار آنان قرار می‌گیرد، اما انتظار داریم همه بهره‌برداران با نصب جی‌پی‌اس، شرایط دریافت سوخت قانونی را فراهم کنند.

فرماندار دره‌شهر در پایان با اشاره به نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای پیگیری مطالبات مردم در حوزه کنترل قیمت‌ها، برخورد با تخلفات صنفی و نظارت میدانی بر بازار انجام شده است تا آرامش در بازار حفظ شود.