امدادرسانی به ۲۵ مصدوم در ۲۱ حادثه یک هفته گذشته آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: از ۲۵ مهر تا اول آبان‌ماه ۱۴۰۵، در مجموع ۲۱ حادثه در سطح استان به ثبت رسید که شامل ۱۱ حادثه ترافیکی، یک حادثه آوار، یک حادثه جوی، ۲ حادثه صنعتی و کارگاهی، ۳ حادثه فوریت پزشکی، ۲ حادثه کوهستان و یک مورد مراجعه حضوری بود.

وی با تشریح آمار امدادرسانی در حوادث یک هفته اخیر اظهار کرد: در این مدت، امدادگران هلال‌احمر به ۲۵ نفر از مصدومان و حادثه‌دیدگان خدمات امدادی ارائه کردند که از این تعداد، ۹ نفر با آمبولانس‌های جمعیت به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین، در جریان این حوادث، ۲ نفر جان باختند که پیکر هر دو نفر توسط امدادگران رهاسازی شد.

جودی با تشریح ظرفیت عملیاتی به‌کارگرفته‌شده در این حوادث بیان کرد: در این بازه زمانی، ۶۵ نجاتگر در قالب ۲۳ تیم عملیاتی و با استفاده از ۲۳ دستگاه خودروی امدادی در عملیات‌های امدادونجات مشارکت داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی با اشاره به پراکندگی حوادث در سطح استان گفت: در این مدت، ۱۳ شهرستان درگیر حوادث بودند که شهرستان میانه با ثبت ۵ حادثه و بستان‌آباد با ۳ حادثه، بیشترین تعداد حوادث گزارش‌شده را به خود اختصاص دادند.

از مهم‌ترین حوادث این هفته نیز می‌توان به ریزش آوار در شهرستان خداآفرین، تصادف زنجیره‌ای در میانه و سیل و آب‌گرفتگی در تسوج اشاره کرد.