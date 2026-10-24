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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

امدادرسانی به ۲۵ مصدوم در ۲۱ حادثه یک هفته گذشته آذربایجان شرقی

امدادرسانی به ۲۵ مصدوم در ۲۱ حادثه یک هفته گذشته آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی از امدادرسانی به مصدومان ۲۱ حادثه در استان طی یک هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: از ۲۵ مهر تا اول آبان‌ماه ۱۴۰۵، در مجموع ۲۱ حادثه در سطح استان به ثبت رسید که شامل ۱۱ حادثه ترافیکی، یک حادثه آوار، یک حادثه جوی، ۲ حادثه صنعتی و کارگاهی، ۳ حادثه فوریت پزشکی، ۲ حادثه کوهستان و یک مورد مراجعه حضوری بود.

وی با تشریح آمار امدادرسانی در حوادث یک هفته اخیر اظهار کرد: در این مدت، امدادگران هلال‌احمر به ۲۵ نفر از مصدومان و حادثه‌دیدگان خدمات امدادی ارائه کردند که از این تعداد، ۹ نفر با آمبولانس‌های جمعیت به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین، در جریان این حوادث، ۲ نفر جان باختند که پیکر هر دو نفر توسط امدادگران رهاسازی شد.

جودی با تشریح ظرفیت عملیاتی به‌کارگرفته‌شده در این حوادث بیان کرد: در این بازه زمانی، ۶۵ نجاتگر در قالب ۲۳ تیم عملیاتی و با استفاده از ۲۳ دستگاه خودروی امدادی در عملیات‌های امدادونجات مشارکت داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی با اشاره به پراکندگی حوادث در سطح استان گفت: در این مدت، ۱۳ شهرستان درگیر حوادث بودند که شهرستان میانه با ثبت ۵ حادثه و بستان‌آباد با ۳ حادثه، بیشترین تعداد حوادث گزارش‌شده را به خود اختصاص دادند.

از مهم‌ترین حوادث این هفته نیز می‌توان به ریزش آوار در شهرستان خداآفرین، تصادف زنجیره‌ای در میانه و سیل و آب‌گرفتگی در تسوج اشاره کرد.

کد مطلب 6988170

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