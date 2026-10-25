بختیاری: روشنایی سه تونل محور سنندج–مریوان تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اورک بختیاری پیش از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از تکمیل روشنایی تونل باغان در محور سنندج–مریوان خبر داد و اظهار کرد: اجرای این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش خطر سوانح رانندگی انجام شده است.

وی افزود: برای تأمین روشنایی این تونل به طول یک‌هزار و ۹۵۰ متر، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین روشنایی تونل همرو به طول یک‌هزار و ۳۵۰ متر و تونل گزر دره به طول ۳۴۰ متر نیز تکمیل شده و مجموع هزینه اجرای روشنایی این سه تونل به ارزش روز از ۴۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.

تکمیل تجهیزات ایمنی تونل همرو

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی کردستان با اشاره به اقدامات باقی‌مانده برای ارتقای ایمنی تونل همرو گفت: راه‌اندازی سامانه تهویه و نصب و راه‌اندازی تجهیزات اطفای حریق از تعهدات پیمانکار این پروژه است و تکمیل این تجهیزات برای تأمین الزامات ایمنی تونل در دستور کار قرار دارد.

بختیاری اضافه کرد: با وجود آغاز عملیات اجرایی، تکمیل سامانه تهویه و تجهیزات اطفای حریق تونل باغان نیز به تأمین اعتبار در سال جاری نیاز دارد.

وی درباره تونل گزر دره نیز توضیح داد: با توجه به اینکه طول این تونل کمتر از ۵۰۰ متر است، طبق ضوابط فنی مورد اشاره، نیازی به نصب سامانه تهویه و تجهیزات اطفای حریق ندارد.

مسیر سنندج–مریوان با حذف گردنه‌های پرخطر کوتاه‌تر می‌شود

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی کردستان عرض هر سه تونل را ۹ متر و ارتفاع مفید آن‌ها را ۵ متر و ۸۰ سانتی‌متر اعلام کرد و گفت: وجود مرز رسمی باشماق، حجم مبادلات تجاری و صادرات و واردات کالا و همچنین ظرفیت‌های منطقه آزاد تجاری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی محور سنندج–مریوان را به ضرورتی مهم تبدیل کرده است.

وی با اشاره به تأثیر حذف گردنه‌های پرخطر بر کاهش مسافت این محور بیان کرد: با حذف گردنه همرو به طول ۶ کیلومتر و گردنه باغان به طول ۱۸ کیلومتر، طول مسیر سنندج–مریوان از ۱۲۵ کیلومتر به ۱۰۵ کیلومتر کاهش یافته است.

بختیاری ادامه داد: با تکمیل ۱۰۰ درصدی عملیات اجرایی گردنه خروسه به طول ۱۰ کیلومتر، مسافت این مسیر به ۹۵ کیلومتر خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: حذف پیچ‌های خطرناک و گردنه‌های پرخطر، علاوه بر کاهش طول مسیر، می‌تواند به ارتقای ایمنی تردد در محور سنندج–مریوان کمک کند.