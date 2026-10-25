به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز عصر یکشنبه در بازدید از خانه‌های بهداشت روستاهای بنیاد و چارک از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتی، با قدردانی از فرماندار شهرستان؛ مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان برای اجرای این طرح‌ها افزود: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به حوزه سلامت دارد و اجرای این پروژه‌ها در راستای سیاست‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: رویکرد مدیریت شهرستان دشتی نیز حمایت از توسعه زیرساخت‌های سلامت و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق روستایی، از خدمات بهداشتی مطلوب است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دشتی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه‌ها در هفته دولت گفت: تلاش می‌شود با پیگیری مستمر و همکاری دستگاه‌های مرتبط، این طرح‌ها با کیفیت مناسب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و برای ارائه خدمات به مردم آماده شوند.

کشاورز تأکید کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های حوزه سلامت باید همراه با رعایت الزامات فنی و استانداردهای لازم باشد تا این طرح‌ها پس از بهره‌برداری، زمینه ارتقای خدمات بهداشتی در روستاهای شهرستان را فراهم کنند.