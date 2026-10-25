به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در دیدار فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه و ناظر گمرکات استان، راهکارهای تقویت همکاری‌های دوجانبه با هدف تسهیل روند تجارت مرزی، افزایش مبادلات و حمایت از معیشت مرزنشینان مورد بررسی قرار گرفت.

سردار سپهری، فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه، در این نشست با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مرزی و گمرکی اظهار کرد: مرزبانی آمادگی دارد در تمام ساعات فعالیت گمرک، همکاری و همراهی خود را با فعالان این حوزه ادامه دهد.

وی توسعه ظرفیت مرزهای تجاری استان را از زمینه‌های مؤثر برای افزایش مبادلات دانست و افزود: تقویت این ظرفیت‌ها می‌تواند به گسترش واردات کوله‌بری و فراهم‌شدن فرصت‌های بیشتر برای تأمین معیشت مرزنشینان کمک کند.

در ادامه این دیدار، داریوش صادقی، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه، با اشاره به تصویب‌نامه ستاد ملی گذر درباره تسهیل فرایندهای گمرکی، بر ضرورت اجرای مؤثر مفاد آن تأکید کرد.

وی با تشریح رویکرد حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی، خاطرنشان کرد: در این رویکرد، مرز باید محل عبور کالا باشد، نه توقف آن؛ موضوعی که با کاهش معطلی‌های غیرضروری می‌تواند روند ترخیص را سرعت ببخشد و هزینه‌های لجستیکی را کاهش دهد.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه همچنین تجارت خارجی را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه اقتصادی منطقه دانست و گفت: مرزهای استان در رونق مبادلات، ایجاد اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی نقش قابل توجهی دارند و گمرک برای گسترش همکاری با مرزبانی آمادگی کامل دارد.

صادقی تعامل میان مرزبانی و گمرک را عاملی مؤثر در روان‌سازی مبادلات مرزی عنوان کرد و افزود: هماهنگی بیشتر این دو مجموعه می‌تواند به بهبود خدمات‌رسانی به بازرگانان و مرزنشینان و تسهیل فرایندهای تجاری منجر شود.