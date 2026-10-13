سرهنگ محمدمهدی تدین فرمانده یگان حفاظت گمرکات کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه با حضور داریوش صادقی، سرپرست گمرکات استان، سرهنگ روح‌الله زمانی، فرمانده یگان حفاظت گمرک جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مسئولان پلیس پیشگیری، پلیس امنیت اقتصادی و فرماندهی مرزبانی استان برگزار شد.

در این مراسم، بر ضرورت تداوم اقدامات حفاظتی در مرزهای استان و تقویت همکاری میان مجموعه‌های گمرکی، انتظامی و امنیتی برای صیانت از منافع اقتصادی کشور تأکید شد.

داریوش صادقی با اشاره به موقعیت مرزی کرمانشاه اظهار کرد: این استان با برخورداری از پنج مرز رسمی و ۳۶۶ کیلومتر مرز مشترک، جایگاه مهمی در تجارت زمینی کشور دارد و استفاده از این ظرفیت مستلزم همکاری نزدیک دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: کاهش موانع و تسهیل تجارت خارجی از اولویت‌های گمرکات استان است و تحقق این هدف باید همزمان با صیانت از مرزها و مقابله با قاچاق کالا دنبال شود.

سرپرست گمرکات استان کرمانشاه همچنین هوشمندسازی سامانه‌های گمرکی را از اقدامات مؤثر در افزایش شفافیت دانست و تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های نوین می‌تواند به تقویت نظارت و بهبود روند مبارزه با قاچاق کالا کمک کند.

در ادامه، سرهنگ روح‌الله زمانی با قدردانی از تلاش کارکنان گمرک گفت: نیروهای این مجموعه در کنار عوامل انتظامی و مرزبانی، مسئولیت‌های خود را در حوزه خدمت‌رسانی و حفاظت از مرزها دنبال می‌کنند. وی همچنین به کسب رتبه برتر گمرک در جشنواره شهید رجایی و دریافت تقدیرنامه از رئیس‌جمهور در سال جاری اشاره کرد.

فرمانده یگان حفاظت گمرک جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت ارتقای شیوه‌های نظارتی، خاطرنشان کرد: فرمانده جدید باید اجرای دقیق دستورالعمل‌ها، به‌ویژه در زمینه رصد الکترونیکی ورود و خروج کالاها و مراجعان را با همکاری دستگاه‌های امنیتی پیگیری کند.

زمانی همچنین استقرار میدانی در مرزها و بررسی مستمر مسائل و مشکلات را برای ارتقای سطح حفاظت ضروری دانست.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات علی رضایی، سرهنگ محمدمهدی تدین به‌عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه معرفی شد.