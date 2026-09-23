سرپرست گمرکات استان کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، داریوش صادقی به عنوان سرپرست گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه معرفی شد و حکم انتصاب خود را از استاندار دریافت کرد.
حبیبی در این مراسم با اشاره به موقعیت کرمانشاه در حوزه تجارت و مبادلات مرزی اظهار کرد: وجود ۶ مرز و بازارچه و ارتباط مستقیم استان با مناطق کردنشین و عربنشین، ظرفیت ویژهای برای توسعه تجارت خارجی و فعالیتهای اقتصادی ایجاد کرده است که باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.
استاندار کرمانشاه مدیریت هماهنگ در مرزهای استان را ضروری دانست و افزود: ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه در مرزها باید با جدیت دنبال شود؛ زیرا افزایش هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مرز میتواند روند خدماترسانی، تردد و مبادلات تجاری را تسهیل کند.
وی با بیان اینکه افزایش هماهنگی دستگاههای مرزی به ارتقای بهرهوری منجر میشود، تصریح کرد: توسعه مرزها تنها به گسترش فیزیکی محدود نیست و باید همزمان ساختار مدیریتی، فرآیندهای کاری و تجهیزات مورد نیاز نیز به صورت هماهنگ تقویت شود.
حبیبی تقویت پلیس گمرک را از پیشنیازهای مدیریت یکپارچه مرزی عنوان کرد و گفت: در کنار تقویت نیروی انسانی، تأمین تجهیزات و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز دستگاههای مستقر در مرز نیز باید با جدیت دنبال شود.
استاندار کرمانشاه همچنین بر افزایش تعداد دستگاههای ایکسری کامیونی در مرزهای استان تأکید کرد و افزود: توسعه تجهیزات کنترلی و زیرساختی میتواند ضمن تسریع فرآیندهای گمرکی، ظرفیت عبور و مرور کامیونها را افزایش داده و به رونق تجارت مرزی کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیت فعلی تردد کامیونها در مرزهای استان اظهار کرد: در شرایط کنونی امکان تردد حدود ۲ هزار کامیون در مرزهای استان وجود دارد و با تأمین تجهیزات و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، این ظرفیت میتواند به حدود ۴ هزار کامیون در روز برسد.
حبیبی تأکید کرد: افزایش ظرفیت مرزها نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است و توسعه زیرساختها باید همزمان با ارتقای تجهیزات، اصلاح فرآیندها و تقویت ساختار مدیریتی مرزها دنبال شود.
در این مراسم، حکم داریوش صادقی به عنوان سرپرست گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه به وی اهدا شد.
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