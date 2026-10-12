فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مرز شوشمی، تکمیل زیرساخت‌های این گذرگاه را از الزامات ساماندهی مبادلات تجاری و ارائه خدمات مناسب به فعالان اقتصادی و مرزنشینان عنوان کرد.

وی اظهار کرد: بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های مرزی نیازمند تعیین تکلیف طرح جامع شوشمی، ایجاد امکانات گمرکی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

فرماندار پاوه با اشاره به مشکلات موجود در این مرز افزود: کمبود فضای مناسب برای نگهداری و دپوی کالا، محدودیت امکانات خدماتی و تأخیر در برخی فرایندهای اداری، فعالیت اقتصادی و پیگیری امور مرزنشینان را با دشواری‌هایی همراه کرده است.

الماسی تصریح کرد: تکمیل طرح جامع ۱۶ هکتاری مرز و فراهم شدن مقدمات استقرار و فعالیت منسجم گمرک می‌تواند به مدیریت بهتر مبادلات، تسهیل روندهای قانونی و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

وی با بیان اینکه تغییر مقررات و محدودیت‌های وارداتی بر میزان بهره‌مندی خانوارهای مرزنشین از فرصت‌های تجاری اثر می‌گذارد، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره محدودیت یا ممنوعیت ورود کالاها باید با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، شرایط بازار و امکان جایگزینی اقلام مورد نیاز انجام شود تا در کنار اجرای مقررات، معیشت مرزنشینان نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار پاوه همچنین بر ضرورت پاسخ‌گویی شفاف دستگاه‌های اجرایی به مراجعات روزانه شهروندان تأکید کرد و گفت: تسهیل فرایندهای قانونی و رعایت شأن و کرامت مردم در ارائه خدمات باید در اولویت دستگاه‌های مسئول باشد.

الماسی با قدردانی از پیگیری‌های استاندار کرمانشاه و نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، خواستار حمایت مسئولان ملی برای تسریع در تعیین تکلیف و اجرای طرح جامع مرز شوشمی شد.

وی در پایان، بررسی راهکارهای جایگزین برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط محدودیت‌های تجاری را ضروری دانست و افزود: استفاده مؤثرتر از ظرفیت کارت‌های مرزنشینی در چارچوب ضوابط و مقررات می‌تواند در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و به کاهش مشکلات و تقویت نقش مرز شوشمی در اقتصاد منطقه کمک کند.