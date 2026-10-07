تقویت همکاری عملیاتی مرزبانی و گمرکات کرمانشاه برای تسهیل تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه نشست مشترک مسئولان گمرکات و مرزبانی استان کرمانشاه با هدف بررسی راهکارهای مدیریت و تسهیل فرایندهای تجارت مرزی برگزار شد و حاضران بر تقویت هماهنگی‌های عملیاتی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای مدیریت مبادلات تجاری تأکید کردند.

در این نشست، سردار کیاست سپهری، فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه، با اشاره به اهمیت پنج دروازه مرزی استان در اقتصاد منطقه، بر ضرورت مدیریت دقیق رویه کوله‌بری و تسهیل تردد کالا از مرزها تأکید کرد.

سپهری همچنین خاطرنشان کرد: تقویت تعاملات میان دستگاه‌های مرتبط با تجارت مرزی باید به گونه‌ای دنبال شود که ضمن ارتقای امنیت، زمینه ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مرزنشینان و تقویت چرخه‌های تجاری در مناطق مرزی فراهم شود.

در ادامه، داریوش صادقی، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه، برنامه‌های عملیاتی گمرک برای افزایش سطح نظارت و کنترل در مرزهای تجاری را تشریح کرد و گفت: گمرکات پرویزخان و خسروی در زمینه تجهیز به سامانه‌های پایش تصویری، در میان گمرکات اجرایی کشور پیشگام هستند.

صادقی با اشاره به نقش زیرساخت‌های فنی در تسریع و ساماندهی فرایندهای گمرکی، جانمایی مجدد دستگاه ایکس‌ری در گمرک پرویزخان را از برنامه‌های اصلی این حوزه عنوان کرد و افزود: این اقدام با هدف تسریع در فرایند بررسی و کنترل کالاها دنبال می‌شود.

وی همچنین از تقویت ابزارهای کنترلی در گمرک خسروی خبر داد و تصریح کرد: استقرار سگ‌های موادیاب در این گمرک از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده برای افزایش سطح امنیت و کنترل در مرزهای تجاری استان است که مراحل اجرای آن در حال انجام است.

این نشست با حضور معاونان حراست و توسعه مدیریت و منابع، رئیس دایره حقوقی و فرمانده یگان حفاظت حوزه نظارت گمرکات استان برگزار شد و حاضران بر ضرورت عبور از تعاملات صرفاً اداری و حرکت به سمت همکاری‌های عملیاتی و میدانی تأکید کردند.

طرفین همچنین هماهنگی دقیق میان نیروهای مرزبانی و کارکنان گمرک را از الزامات مدیریت پایدار تجارت مرزی دانستند و بر تقویت همکاری‌های مشترک برای ارتقای امنیت، تسهیل تردد کالا و بهبود روند مبادلات تجاری در مرزهای استان کرمانشاه تأکید کردند.