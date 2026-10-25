به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه یکشنبه ۳ آبان در نشست خبری پس از دیدار مس شهر بابک اظهار داشت: تلاش کردیم از مدافعان چپ و راست خود به‌خوبی استفاده کنیم و به موقعیت‌های مناسبی نیز دست یافتیم. در مجموع، بازی باکیفیتی ارائه کردیم.

وی افزود: از ابتدا انتظار داشتیم بازی دشواری پیش‌رو داشته باشیم، اما اخراج بازیکن حریف در دقایق ابتدایی تا حدودی نظم و انسجام آن تیم را برهم زد؛ با این حال، بازی مقابل تیم‌هایی که بیشتر به کارهای دفاعی می‌پردازند، دشواری‌های خاص خود را دارد.

نویدکیا تصریح کرد: چنین شرایطی تلاش می‌کنیم تا حد امکان مالکیت توپ را در اختیار داشته باشیم؛ در نیمه نخست بسیار خوب بازی کردیم؛ درست است که حریف با ۱۰ بازیکن به کار خود ادامه می‌داد، اما عبور از لایه‌های دفاعی چنین تیمی به گردش مناسب توپ نیاز دارد و بازیکنان ما این کار را به‌خوبی انجام دادند.

سرمربی سپاهان گفت: در نیمه دوم نیز تلاش کردیم مالکیت توپ را حفظ کنیم، اما به‌نظر می‌رسید حریف سیستم خود را تغییر داده و حتی یکی از بازیکنان خط حمله‌اش را عقب‌تر آورده است تا با آرایش پنج‌چهار به بازی ادامه دهد.

وی ادامه داد: آن‌ها تلاش می‌کردند ساختار دفاعی خود را که در نیمه نخست شکل گرفته بود، حفظ کنند و تا اواخر بازی نیز ریسک چندانی انجام ندادند.

نویدکیا با بیان این که در دقایق پایانی، حریف با انجام تعویض‌هایی تلاش کرد ریسک بیشتری بپذیرد، خاطرنشان کرد: ما نیز از حدود دقیقه ۶۰ به بعد تصمیم گرفتیم به بازیکنانی که تصور می‌کردیم در هفته‌های آینده از نظر جسمانی به آن‌ها نیاز بیشتری داریم، استراحت بدهیم.

سرمربی سپاهان گفت: تعویض‌های ما بیشتر با هدف مدیریت شرایط جسمانی بازیکنان انجام شد و کمتر جنبه تاکتیکی داشت؛ می‌خواستیم برخی بازیکنان استراحت کنند و بازیکنان جوان‌تر نیز فرصت بیشتری برای حضور در میدان به دست آورند.

وی ادامه داد: به‌ویژه از دقیقه ۷۵ به بعد، بازی آن‌گونه که انتظار داشتم پیش نرفت، اما در مجموع، موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم. فرصت تک‌به‌تک لیموچی و موقعیتی که کسرا از دست داد، از جمله فرصت‌های بسیار خوب ما بودند.

نویدکیا تصریح کرد: ایجاد موقعیت در چنین شرایطی واقعاً دشوار است و به اعتقاد من، بازیکنان ما در این زمینه عملکرد خوبی داشتند؛ در شرایطی که تیم با اختلاف چهار گل پیش است و به‌دلیل وضعیت جسمانی بازیکنان تعویض‌هایی انجام می‌شود، ممکن است انسجام تیم آن‌گونه که انتظار داریم حفظ نشود.

سرمربی سپاهان گفت: وقتی پنج تعویض انجام می‌دهید، در واقع ۵۰ درصد ترکیب تیم را تغییر داده‌اید؛ بنابراین طبیعی است که شرایط بازی تا حدودی متفاوت شود.

وی افزود: تیمی که با ساختاری مناسب و هماهنگ بازی می‌کند، پس از چنین تغییراتی ممکن است تا حدی از شرایط اولیه خود فاصله بگیرد. البته دیدار برابر ذوب‌آهن با مسابقه اخیر تفاوت داشت.

نویدکیا با بیان این که انتقاد مطرح‌شده درباره دیدار با ذوب‌آهن را با کمال میل می‌پذیرم؛ خاطرنشان کرد: زیرا تیم من در آن دیدار تا حدودی محتاطانه و با ترس بازی کرد، هرچند موقعیت‌های زیادی نیز به‌دست آورد. با این حال، این موضوع به آن معنا نیست که در برابر تیمی که با ۱۰ بازیکن بازی می‌کند، به حریف موقعیت بدهیم یا حتی گل دریافت کنیم.

سرمربی سپاهان گفت: شرایط دیدار اخیر با آن مسابقه متفاوت بود. بازیکنان ما موقعیت‌های خوبی ایجاد کردند و اگر فرصت‌های تک‌به‌تک به گل تبدیل می‌شد، شاید می‌توانستیم پنج یا شش گل به ثمر برسانیم.

وی ادامه داد: در مجموع، نمی‌توانم عملکرد تیم در این هفته را با دیدار برابر ذوب‌آهن مقایسه کنم؛ زیرا واقعاً از عملکرد بازیکنانم در مسابقه اخیر رضایت داشتم؛ از عملکرد برخی بازیکنانی که به میدان رفتند، رضایت کامل ندارم. این بازیکنان جوان هستند و باید بدانند که لازم است در چارچوب برنامه‌های تیمی بازی کنند

نویدکیا تصریح کرد: بازیکنان جوان طبیعتاً می‌خواهند توانایی‌های خود را نشان دهند و به ترکیب اصلی برسند، اما این موضوع نباید باعث شود توپ‌های زیادی از دست بدهند یا بیش از اندازه پرریسک بازی کنند.

سرمربی سپاهان گفت: از برخی بازیکنان جوان، به‌ویژه عسکری، آریا و شفیعی‌دوست، انتظارات بیشتری دارم. می‌دانم که این بازیکنان پس از پشت‌سر گذاشتن دوران مصدومیت به میدان بازگشته‌اند و شرایط جسمانی آن‌ها هنوز ایده آل نیست، اما باید بتوانند منطقی بازی کنند تا تیم با نوسان‌های این‌چنینی مواجه نشود

وی ادامه داد: هنوز هفت هفته از مسابقات باقی مانده است و مطرح کردن چنین بحث‌هایی در شرایط فعلی بسیار زود است. من از تیمی که در اختیار دارم، رضایت دارم. نمی‌گویم تیم ما بدون نقص است، اما در حال حاضر شرایط را مناسب می‌دانم. باید مسابقات را ادامه دهیم و ببینیم در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.

نویدکیا درباره انتخاب یحیی گل‌محمدی برای هدایت تیم ملی فوتبال امید ایران گفت: این انتخاب قطعاً می‌تواند انتخاب خوبی باشد. سوابق کاری و قهرمانی‌هایی که گل‌محمدی به دست آورده است، نشان می‌دهد که وی مربی صاحب‌سبکی است. من همواره از تماشای بازی تیم‌های تحت هدایت او لذت می‌برم و فکر می‌کنم این اتفاق می‌تواند اتفاق مثبتی باشد.

سرمربی سپاهان گفت: امیدوارم در نهایت این انتخاب به سود فوتبال کشورمان باشد؛ البته کار بسیار دشواری پیش روی او قرار دارد و هدایت تیم ملی امید در چنین شرایطی، با توجه به محدودیت فرصت‌ها و دشواری مسیر صعود به المپیک، تصمیمی بسیار پرریسک است.

وی ادامه داد: امیدوارم گل‌محمدی موفق باشد و بهترین اتفاق‌ها برای او و تیم ملی امید رقم بخورد. امیدوارم شرایط به‌خوبی پیش برود و تیم ملی امید بتواند به المپیک راه پیدا کند. در مجموع، به اعتقاد من، این انتخاب تصمیمی بسیار مناسب بوده است.

نویدکیا درباره امکان حفظ ترکیب اصلی و تجربه بیشتر بازیکنان در شرایطی که تیم با اختلاف چند گل از حریف پیش بود، افزود: با این موضوع موافقم، اما باید شرایط مسابقات پیش رو را نیز در نظر بگیریم؛ تلاش کردیم در این مسابقه، فشار کمتری به بازیکنانی وارد شود که سن‌وسال بیشتری دارند یا در طول فصل بازی‌های زیادی انجام داده‌اند. ما پنج روز دیگر باید در خرم‌آباد به مصاف خیبر برویم و این دیدار، مسابقه‌ای بسیار مهم برای تیم ماست.

سرمربی سپاهان خاطرنشان کرد: به‌همین دلیل، تصمیم گرفتیم به بازیکنانی همچون هادی محمدی و احسان حاج‌صفی و همچنین سایر بازیکنانی که در طول فصل و در مسابقات متوالی دقایق زیادی بازی کرده‌اند، با توجه به شرایط این مسابقه، استراحت بدهیم. اگر فاصله زمانی بین این مسابقه و دیدار بعدی بیشتر بود، می‌توانستیم تصمیم دیگری بگیریم و تعویض‌ها را به شکل متفاوتی انجام دهیم.

وی گفت: ترجیح دادیم به بازیکنان باتجربه‌تر و کسانی که در طول فصل بازی‌های بیشتری انجام داده‌اند، استراحت بدهیم. با این حال، با نظر مطرح‌شده کاملاً موافقم و امیدوارم در آینده شرایطی فراهم شود که بتوانیم این موضوع را نیز بهتر مدیریت کنیم.