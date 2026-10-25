به گزارش خبرنگار مهر، حامد سرداری شامگاه یکشنبه در تجمعات شبانه، مشگین شهر با اشاره به مطالبات عمومی مردم اظهار کرد: موضوع مسکن ملی از دغدغه‌های جدی مردم و جوانان است و در همین راستا بازدید میدانی انجام شده و مسئولان استانی نیز برای بررسی مشکلات دعوت شده‌اند.

وی افزود: برای رفع نواقص موجود در طرح مسکن ملی اقدامات لازم در حال انجام است و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی انجام‌شده، مطالبات مردم در این زمینه در ابتدای سال آینده تعیین تکلیف و نتیجه به مردم اعلام شود.

دادستان مشگین‌شهر همچنین به موضوع تصفیه‌خانه برزیل اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز از دغدغه‌های اهالی منطقه است و بر اساس اقدامات انجام‌شده، انتظار می‌رود کمتر از یک ماه آینده مشکل برطرف شود و مردم منطقه از آب تصفیه‌شده استفاده کنند.

سرداری در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی بیان کرد: افرادی که با ایجاد آلودگی صوتی و برهم‌زدن نظم و آرامش شهر موجب سلب آسایش مردم می‌شوند، در حال پایش و شناسایی هستند و با آنان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: موضوع کنترل مجرمان نوظهور نیز با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی در حال پیگیری است و افرادی که با فعالیت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی درصدد برهم‌زدن آرامش و امنیت جامعه باشند، شناسایی و با آنان برخورد قانونی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مشگین‌شهر از تشدید طرح مقابله با مواد مخدر در شهرستان خبر داد و گفت: مبارزه با مواد مخدر با جدیت دنبال می‌شود و هدف ما این است که مشگین‌شهر به یکی از شهرستان‌های عاری از مواد مخدر تبدیل شود.

سرداری همچنین بر توجه به معیشت مردم و رعایت حقوق عمومی تأکید کرد و افزود: دستگاه قضائی در کنار سایر مسئولان، موضوعات مرتبط با معیشت و مطالبات مردم را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با اشاره به موضوع حجاب و عفاف نیز اظهار کرد: رعایت قانون و هنجارهای اجتماعی مورد تأکید است و در چارچوب قانون با موارد تخلف برخورد خواهد شد.

دادستان مشگین‌شهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و موضوع تنگه هرمز گفت: جمهوری اسلامی ایران بر حق حاکمیت خود در تنگه هرمز تأکید دارد و هرگونه عبور و مرور در این آبراه باید در چارچوب قوانین بین‌المللی و با رعایت اصل عبور بی‌ضرر انجام شود و هیچ اقدامی نباید امنیت و استقلال دولت ساحلی را مخدوش کند.

وی با اشاره به جنایات آمریکا علیه مردم ایران گفت: آمریکا در جریان جنایات خود، کودکان بی‌گناه را نیز هدف قرار داده و ابعاد این جنایت بسیار گسترده است.

سرداری ادامه داد: مردم ایران باید با اتحاد، همبستگی و همدلی در برابر دشمنان جنایتکار ایستادگی کنند و اجازه ندهند دشمن از اختلاف و تفرقه سوءاستفاده کند.

وی با یادآوری مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا تصریح کرد: ملت ایران همواره نشان داده است که در برابر فشار و تهدید دشمنان ایستادگی می‌کند.

دادستان مشگین‌شهر با تأکید بر اینکه ملت ایران خون شهدای خود را فراموش نمی‌کند، گفت: نسلی که در مکتب شهدا پرورش یافته است، مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه خواهد داد و دشمنان بدانند ملت ایران از خون شهدای خود نخواهد گذشت.

سرداری با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب بر وحدت و انسجام داخلی اظهار کرد: مردم ولایی مشگین‌شهر همواره پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب و نظام نشان داده‌اند و امروز نیز وحدت و انسجام داخلی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر فردی که به هر طریق در خدمت اهداف دشمن قرار گیرد و موجب برهم‌زدن امنیت و آرامش جامعه شود، دستگاه قضائی در چارچوب قانون با وی برخورد خواهد کرد و در این زمینه هیچ مماشاتی صورت نمی‌گیرد.