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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

وب‌کیوسک هوشمند گردشگری در قلعه‌بالای شاهرود رونمایی شد

وب‌کیوسک هوشمند گردشگری در قلعه‌بالای شاهرود رونمایی شد

شاهرود- وب‌کیوسک هوشمند گردشگری در روستای قلعه‌بالای شاهرود با هدف تسهیل دسترسی گردشگران داخلی و خارجی به اطلاعات جاذبه‌ها و خدمات گردشگری و تقویت مزیت‌های روستا برای ثبت جهانی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصادق رضوانی رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در اداره میراث فرهنگی شاهرود، از رونمایی وب‌کیوسک هوشمند گردشگری در روستای قلعه‌بالا خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ایجاد مزیت برای این روستا در مسیر ثبت جهانی انجام شده است.

وی با اشاره به قابلیت‌های این سامانه افزود: وب‌کیوسک هوشمند گردشگری قلعه‌بالا به اینترنت مجهز است و به‌عنوان راهنمای گردشگران، امکان دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز مسافران را فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود با بیان اینکه این سامانه با هدف تسهیل دسترسی گردشگران داخلی و خارجی به اطلاعات گردشگری طراحی شده است، اظهار کرد: امکان ترجمه اطلاعات به زبان‌های مختلف از قابلیت‌های این وب‌کیوسک است.

رضوانی ادامه داد: اطلاعات جامعی درباره روستا، مسیرهای گردشگری و اماکن دیدنی در این سامانه ارائه شده است تا گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری برای بازدید از جاذبه‌های منطقه برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به دیگر امکانات این وب‌کیوسک گفت: معرفی جاذبه‌های طبیعی، ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، بافت تاریخی پلکانی روستا، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خدمات رفاهی از دیگر بخش‌های این سامانه هوشمند گردشگری است.

کد مطلب 6989802

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