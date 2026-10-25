به گزارش خبرنگار مهر، سیدصادق رضوانی رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در اداره میراث فرهنگی شاهرود، از رونمایی وب‌کیوسک هوشمند گردشگری در روستای قلعه‌بالا خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ایجاد مزیت برای این روستا در مسیر ثبت جهانی انجام شده است.

وی با اشاره به قابلیت‌های این سامانه افزود: وب‌کیوسک هوشمند گردشگری قلعه‌بالا به اینترنت مجهز است و به‌عنوان راهنمای گردشگران، امکان دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز مسافران را فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود با بیان اینکه این سامانه با هدف تسهیل دسترسی گردشگران داخلی و خارجی به اطلاعات گردشگری طراحی شده است، اظهار کرد: امکان ترجمه اطلاعات به زبان‌های مختلف از قابلیت‌های این وب‌کیوسک است.

رضوانی ادامه داد: اطلاعات جامعی درباره روستا، مسیرهای گردشگری و اماکن دیدنی در این سامانه ارائه شده است تا گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری برای بازدید از جاذبه‌های منطقه برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به دیگر امکانات این وب‌کیوسک گفت: معرفی جاذبه‌های طبیعی، ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، بافت تاریخی پلکانی روستا، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خدمات رفاهی از دیگر بخش‌های این سامانه هوشمند گردشگری است.