به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عبدالرحمن فرج‌الهی‌مقدم عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مراسم «جان‌فدا ۲» از ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه در خیابان شهدای اقتدار شهرستان سلسله و در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم فرصتی برای نمایش حضور مردم در صحنه، تقویت همبستگی ملی و نشان‌دادن اقتدار ایران در برابر تهدیدهای دشمنان است.

آغاز برنامه‌ها با سازماندهی گردان‌ها و رژه خودرویی

فرمانده سپاه شهرستان سلسله با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراسم گفت: از ساعت ۸ صبح، گردان‌های رزمی در پارک شهید باهنر سازماندهی شده و سپس به سمت خیابان شهدای اقتدار حرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: رژه موتوری و خودرویی با همراهی نیروی انتظامی، تجهیزات نیروهای مسلح و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آتش‌نشانی، آمبولانس و بولدوزرها، از ساعت ۸:۳۰ از محدوده پل پیرکه آغاز خواهد شد.

فرج‌الهی‌مقدم اضافه کرد: هم‌زمان، مردم از ساعت ۸:۳۰ از چهارراه مرکزی به سمت خیابان شهدای اقتدار حرکت می‌کنند و دانش‌آموزان مدارس نیز در مسیر محل برگزاری مراسم حضور خواهند یافت. برنامه رسمی این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز می‌شود.

دعوت از مردم برای حضور در مراسم جان‌فدا ۲

وی با اشاره به نقش مشارکت مردمی در پاسداری از کشور خاطرنشان کرد: مراسم «جان‌فدا ۲» فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های مردمی در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی است.

فرمانده سپاه شهرستان سلسله در پایان از مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: مشارکت مردم جلوه‌ای از همبستگی ملی و پایبندی به آرمان‌های کشور است و این برنامه با هدف تقویت وحدت، تأکید بر آمادگی دفاع از ایران اسلامی و انتقال پیام ایستادگی ملت در برابر تهدیدهای دشمنان برگزار می‌شود.