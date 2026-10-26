رفع تصرف بیش از ۲۵ هزار مترمربع از اراضی ملی در بویراحمد

سیدجمال موسویان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با زمین‌خواری و صیانت از انفال و اراضی ملی، ۲۵ هزار و ۳۸۷ مترمربع از اراضی ملی در شش نقطه از حوزه سرچنار شهرستان بویراحمد با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی از تصرف خارج شد.

وی افزود: این عملیات در چارچوب تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع انجام شد و در جریان آن، فنس‌ها و تمامی آثار و مستحدثات مرتبط با تصرف اراضی ملی جمع‌آوری شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی استان، صیانت از انفال و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی را از اولویت‌های مهم این اداره کل دانست.

موسویان تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با هوشیاری و حضور مستمر در عرصه‌های ملی، با هرگونه زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی برخورد خواهند کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره تلفن‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴، سامانه امداد جنگل و مرتع، اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت انجام شود.