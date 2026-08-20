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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی دشت‌روم بویراحمد

تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی دشت‌روم بویراحمد

یاسوج- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بویراحمد از تخریب یک باب ساخت‌وساز غیرمجاز به مساحت ۱۴۰ مترمربع در اراضی ملی منطقه ییلاقی دشت‌روم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب عبدی صبح پنجشنبه از تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با زمین‌خواری در اراضی ملی شهرستان بویراحمد خبر داد و گفت: در همین راستا یک باب ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی منطقه ییلاقی دشت‌روم شناسایی و تخریب شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد افزود: این ساخت‌وساز غیرقانونی به مساحت ۱۴۰ مترمربع، در راستای صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف عرصه‌های طبیعی، به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تخریب شد.

عبدی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: مقابله با زمین‌خواری، تخریب و تصرف اراضی ملی و سایر تخلفات حوزه منابع طبیعی نیازمند همکاری و گزارش به‌موقع شهروندان است.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله زمین‌خواری، تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع درخت، قاچاق چوب، تولید و قاچاق زغال و آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، موارد را به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

عبدی اضافه کرد: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی و جلوگیری از تعرض به عرصه‌های ملی و طبیعی دارد.

کد مطلب 6922092

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