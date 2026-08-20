به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب عبدی صبح پنجشنبه از تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با زمینخواری در اراضی ملی شهرستان بویراحمد خبر داد و گفت: در همین راستا یک باب ساختوساز غیرمجاز در اراضی ملی منطقه ییلاقی دشتروم شناسایی و تخریب شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد افزود: این ساختوساز غیرقانونی به مساحت ۱۴۰ مترمربع، در راستای صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف عرصههای طبیعی، به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تخریب شد.
عبدی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: مقابله با زمینخواری، تخریب و تصرف اراضی ملی و سایر تخلفات حوزه منابع طبیعی نیازمند همکاری و گزارش بهموقع شهروندان است.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله زمینخواری، تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع درخت، قاچاق چوب، تولید و قاچاق زغال و آتشسوزی در عرصههای طبیعی، موارد را به شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
عبدی اضافه کرد: گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی و جلوگیری از تعرض به عرصههای ملی و طبیعی دارد.
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