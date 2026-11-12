شهرام اشکانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از عرصه‌های ملی اظهار کرد: در پی شناسایی تصرف اراضی ملی در روستای زاروسرای جنت‌رودبار، نیروهای واحد منابع طبیعی سادات‌شهر به همراه مأموران یگان حفاظت و کارشناس نقشه‌برداری به محل اعزام شدند و پس از بررسی‌های میدانی و طی مراحل قانونی، ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی رفع تصرف و به عرصه‌های ملی بازگردانده شد.

وی افزود: این اقدام در چارچوب تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صورت گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رامسر همچنین از اجرای حکم قضایی و آزادسازی ۴ هزار و ۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه ییلاقی اکراسر جنت‌رودبار خبر داد و گفت: این عملیات با همکاری نیروهای واحد منابع طبیعی چالکرود و یگان حفاظت شهرستان و در راستای اجرای احکام قضایی و جلوگیری از دست‌اندازی به عرصه‌های ملی انجام شد.

اشکانی با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متجاوزان به منابع طبیعی، حفاظت از اراضی ملی را از اولویت‌های این اداره برشمرد و تصریح کرد: صیانت از سرمایه‌های طبیعی و حقوق عامه با جدیت دنبال می‌شود و در برابر هرگونه تخریب و تصرف غیرقانونی، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا تعرض به اراضی ملی، موضوع را از طریق شماره‌های امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.