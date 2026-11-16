حسم سوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات رفع تصرف یک‌هزار و ۵۲۲ مترمربع از اراضی ملی در منطقه خمیس‌آباد شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با صدور دستور قضایی و حضور نیروهای حفاظتی منابع طبیعی انجام شد.

وی افزود: این عملیات با هدف حفاظت از انفال عمومی و مقابله با تعرض و تصرف غیرمجاز اراضی ملی، با حضور نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی و پشتیبانی نیروهای پاسگاه انتظامی محل به اجرا درآمد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کنگاور ادامه داد: در جریان این اقدام، عرصه موردنظر از تصرف خارج و به وضعیت قانونی بازگردانده شد.

سوری با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی و متعلق به عموم جامعه، گفت: صیانت از این عرصه‌ها نیازمند پایش مستمر، شناسایی به‌موقع موارد تعرض، پیگیری حقوقی پرونده‌ها و اجرای مؤثر احکام و دستورات قضایی است.

وی تصریح کرد: برخورد قانونی با تصرفات غیرمجاز، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، به تثبیت مالکیت عمومی، پیشگیری از گسترش تخلفات و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی کمک می‌کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کنگاور در پایان بر تداوم اقدامات حفاظتی و نظارتی تأکید کرد و همکاری دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و عوامل حفاظتی منابع طبیعی را پشتوانه اجرای قانون و صیانت از انفال عمومی دانست.