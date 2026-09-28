رفع تصرف ۱۰۲ هکتار از اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد

سیدجمال موسویان در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در شش ماهه نخست امسال، در مجموع ۱۰۲ هکتار از اراضی ملی که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، با پیگیری‌های حقوقی و اقدامات یگان حفاظت منابع طبیعی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی با بیان اینکه این اقدامات در قالب پرونده‌های مختلف انجام شده است، اظهار کرد: ۴۴ فقره پرونده به مساحت ۳۶ هکتار بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رفع تصرف شده و همچنین ۵۰ فقره پرونده دیگر به مساحت ۶۶ هکتار از طریق احکام قضایی به اراضی ملی بازگشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش مهم مشارکت مردمی در صیانت از منابع طبیعی، تصریح کرد: در همین بازه زمانی، با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی و تلاش نیروهای یگان حفاظت، ۱۳۸ مورد زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی به مساحت ۱۰۹ هکتار شناسایی و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این پرونده‌ها هم‌اکنون در حال طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی هستند.

موسویان با تأکید بر اینکه حفاظت از عرصه‌های ملی یک مسئولیت همگانی است، گفت: همراهی مردم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی داشته باشد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه زمین‌خواری، تصرف اراضی ملی، تخریب عرصه‌های طبیعی، قطع درختان یا تولید و قاچاق چوب و زغال، موضوع را از طریق سامانه‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.