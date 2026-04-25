۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

رفع تصرف ۲۵ هکتار از اراضی ملی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از رفع تصرف ۲۵ هکتار از اراضی ملی این استان از دست متصرفین در فروردین ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال موسویان با تاکید بر اینکه حراست از انفال و منابع طبیعی را با تمام توان و بدون تعطیلی انجام می دهیم، افزود: با هوشیاری همکارانمان در یگان حفاظت ، در فروردین ماه امسال، ۲۵ هکتار از اراضی ملی استان از دست سودجویان رفع تصرف شد.

وی اظهار کرد: ۱۸ هکتار از اراضی رفع تصرف شده در شهرستان های بویراحمد، کهگیلویه، چرام و دنا طی ۱۶ فقره پرونده بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و همچنین ۷ هکتار طی ۲ فقره پرونده اجرای احکام قضایی رفع تصرف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تاکید کرد: از شهروندان درخواست می شود مشاهدات خود از هر گونه تخریب، تصرف، زمین خواری، قطع درخت، تولید و قاچاق زغال و چوب و همچنین آتش سوزی عرصه های طبیعی، را به شماره های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.

