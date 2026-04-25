رفع تصرف ۲۵ هکتار از اراضی ملی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال موسویان با تاکید بر اینکه حراست از انفال و منابع طبیعی را با تمام توان و بدون تعطیلی انجام می دهیم، افزود: با هوشیاری همکارانمان در یگان حفاظت ، در فروردین ماه امسال، ۲۵ هکتار از اراضی ملی استان از دست سودجویان رفع تصرف شد.

وی اظهار کرد: ۱۸ هکتار از اراضی رفع تصرف شده در شهرستان های بویراحمد، کهگیلویه، چرام و دنا طی ۱۶ فقره پرونده بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و همچنین ۷ هکتار طی ۲ فقره پرونده اجرای احکام قضایی رفع تصرف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تاکید کرد: از شهروندان درخواست می شود مشاهدات خود از هر گونه تخریب، تصرف، زمین خواری، قطع درخت، تولید و قاچاق زغال و چوب و همچنین آتش سوزی عرصه های طبیعی، را به شماره های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.