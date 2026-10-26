آغاز عملیات بهسازی آسفالت کمربندی دوم تهران با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، از آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت کمربندی دوم تهران در محدوده پل فیروزآباد تا درسون‌آباد خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال وارد مرحله اجرا شده است.

جهانی با اشاره به ابعاد اجرایی این طرح اظهار کرد: عملیات بهسازی و روکش آسفالت در مجموع ۲۰ کیلومتر از این محور را شامل می‌شود که ۱۰ کیلومتر آن در مسیر رفت و ۱۰ کیلومتر دیگر در مسیر برگشت اجرا خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران با اشاره به اهمیت کمربندی دوم تهران در شبکه حمل‌ونقل استان افزود: این محور از مسیرهای پرتردد و مهم ترانزیتی و مبادلاتی استان به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از تردد وسایل نقلیه سبک و باری را هدایت می‌کند.

وی ارتقای کیفیت رویه آسفالت این مسیر را از اولویت‌های عمرانی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران دانست و تأکید کرد که اجرای این طرح در راستای بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای کیفیت شبکه مواصلاتی استان انجام می‌شود.