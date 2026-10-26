به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان نوشادی، در نشست بررسی تحول ساختار بودجه‌ریزی صندوق که با حضور معاونان و مدیران ارشد گروه مالی صندوق و شرکت‌های تابعه برگزار شد، با تشریح چارچوب نظام جدید بودجه‌ریزی اظهار کرد: این نظام بر پایه آیین‌نامه بودجه مصوب هیئت‌مدیره صندوق و بخشنامه اجرایی سالانه طراحی شده است که با برنامه زمان‌بندی مشخص و پیش از پایان سال مالی شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد. در این چارچوب، مفروضات بودجه‌ای، اهداف و برنامه‌های کلان صندوق به شرکت‌ها ابلاغ می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه صیانت از ثروت ذی‌نفعان، انضباط مالی، شفافیت و پاسخ‌گویی مدیران چهار محور اصلی این تحول است، افزود: در نظام جدید، هزینه‌کرد بدون مجوز ممنوع است و تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها باید پیش از تخصیص منابع، در کمیته سرمایه‌گذاری صندوق بررسی و مجوزهای لازم را دریافت کنند.

نوشادی مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی را از دیگر الزامات این نظام دانست و تصریح کرد: در سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۶ صندوق و شرکت‌های تابعه، انضباط نقدینگی، ارتقای کیفیت سودآوری، مهار ساختاری هزینه‌ها و شفافیت معاملات درون‌گروهی از اولویت‌های اصلی به شمار می‌روند.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی گروه مالی صندوق در اجرای آزمایشی این طرح گفت: استفاده از تجربه مدیران مالی و بودجه‌ای شرکت‌ها می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف الگوی جدید و بهبود چارچوب بودجه‌ریزی در سطح صندوق و مجموعه شرکت‌های تابعه کمک کند.

در ادامه این نشست، محمد شاکری، معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی، با تأکید بر اهمیت پیش‌بینی جریان درآمدی سالانه صندوق از محل سودآوری هلدینگ‌های تخصصی اظهار کرد: تنوع و گستردگی فعالیت هلدینگ‌ها ایجاب می‌کند سازوکاری متناسب با مأموریت و ویژگی‌های هر مجموعه برای پیش‌بینی دقیق و قابل اتکای درآمدها طراحی شود.

وی افزود: مشارکت مدیران بودجه هلدینگ‌ها در تدوین و اجرای نظام جدید می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند و گروه مالی آمادگی دارد دیدگاه‌های تخصصی خود را در کمیته مربوط ارائه دهد.

همچنین مرتضی خانکش، معاون مالی و منابع انسانی گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به ضرورت تحول در ساختار بودجه‌ریزی صندوق و شرکت‌های تابعه گفت: گروه مالی با اتکا به وظایف تخصصی و تجربه حرفه‌ای خود در حوزه مالی و بودجه‌ریزی، می‌تواند به‌عنوان بازوی تخصصی صندوق در این زمینه ایفای نقش کند.

وی، اجرای آزمایشی نظام جدید در گروه مالی را فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف الگوی پیشنهادی و ارائه راهکارهای اصلاحی دانست و تأکید کرد: نتایج این مرحله می‌تواند در بهبود ساختار نهایی بودجه‌ریزی و تصمیم‌گیری مدیران ارشد صندوق مورد استفاده قرار گیرد. اجرای این طرح در چارچوب سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۶، گامی در جهت استقرار نظامی منسجم‌تر برای برنامه‌ریزی منابع و مصارف، کنترل هزینه‌ها، شفافیت مالی و صیانت از دارایی‌های بازنشستگان کشوری به شمار می‌رود.