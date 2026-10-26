به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، اخلاقی در دیدار با زحمتکش مدیرعامل گروه سرمایه گذاری غدیر ضمن تبریک انتصاب وی گفت: همکاری بانک تجارت با این مجموعه از گذشته تاکنون همواره از استحکام برخوردار بوده و برای همکاری و حمایت از شرکت‌های بزرگ و حرفه‌ای که زمینه فعالیت‌شان شکوفایی اقتصاد بانکی و کشور است از هیچ کوششی فروگزار نیست.

مدیرعامل بانک تجارت با بر شمردن ظرفیت‌های این بانک در بخش خدمات ارزی و ریالی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از این ظرفیت می‌تواند در قالب ارائه انواع خدمات متنوع بانکی مورد نیاز هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری غدیر ضمن ابراز خرسندی از همکاری با بانک تجارت گفت: بانک تجارت به‌عنوان بانک پیشرو در تمامی عرصه‌ها همواره حامی هلدینگ غدیر و سایر شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور بوده و ما استمرار این همکاری را از ارزشمندترین دستاوردهای خود می‌دانیم.

زحمتکش تاکید کرد: به‌خوبی می‌دانیم که شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ اقتصادی به‌خاطر سرآمد بودن بانک تجارت همکاری تنگاتنگی با این مجموعه دارند و اکثر فعالیت‌های بانکی خود را نزد این بانک متمرکز کرده‌اند. گروه سرمایه‌گذاری غدیر نیز این آمادگی را دارد تا سطح تعامل خود با بانک تجارت را در حوزه مالی و اعتباری بیش از پیش افزایش دهد.

در این جلسه، بزرگ معاون مدیرعامل درامور بانکداری شرکتی و تجاری، مختاری مدیر امور بانکداری شرکتی، آذرنوشان مدیر شعب شرق تهران مدیرعامل را همراهی کردند.