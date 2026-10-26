به گزارش خبرگزاری مهر، رضا احمدی‌اصل گفت: در این دوره بیش از ۱۸۰ شرکت در حوزه‌های مختلف صنعت فولاد و صنایع وابسته حضور دارند که ۸۰ درصد مشارکت‌کنندگان را مجموعه‌های خارج از استان اصفهان و ۲۰ درصد را مجموعه‌های داخل استان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: این دوره از نمایشگاه با حضور فعالان صنعت فولاد از استان‌های اصفهان، تهران، خوزستان، کرمان، یزد و خراسان و همچنین نمایندگانی از کشورهای چین و ترکیه برگزار می‌شود.

احمدی‌اصل ادامه داد: در این رویداد، محصولات و توانمندی‌های مرتبط با فولاد، آهن، ورق، شمش، بیلت، بلوم، اسلب، میلگرد، گندله، تجهیزات خطوط تولید، مواد اولیه، فرآورده‌های دیرگداز و روان‌سازها ارائه می‌شود. همچنین ۸۵ درصد مشارکت‌کنندگان این دوره را واحدهای تولیدی تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به حضور مجموعه‌های شاخص صنعت فولاد کشور اظهار کرد: مجتمع فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد خراسان، فولاد هرمزگان، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مجموعه گل‌گهر و هلدینگ چادرملو از جمله مجموعه‌های حاضر در این رویداد هستند.

مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین‌المللی اصفهان افزود: برگزاری سه روز برنامه سمپوزیومی در دانشگاه صنعتی اصفهان و دو همایش در سالن امیرکبیر از برنامه‌های جانبی این دوره است که زمینه تعامل بیشتر فعالان صنعت، متخصصان و جامعه علمی را فراهم می‌کند.

احمدی‌اصل گفت: بیست‌وهشتمین دوره نمایشگاهی سمپوزیوم فولاد از پنجم تا هفتم آبان‌ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲، در شهر نمایشگاهی اصفهان برگزار می‌شود.