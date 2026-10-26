به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، مرحله آنلاین این تورنمنت با بازی FC26 و در قالب ۳۲ گروه برگزار شد و پس از پایان مسابقات، برترین بازیکنان هر گروه جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آوردند. در جریان این رقابت‌ها، روزانه بیش از ۲۷۰ مسابقه آنلاین برگزار و داوری شد.

مرحله نهایی و حضوری تورنمنت پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه در سالن شهید ضرغام مجموعه فدراسیون کشتی برگزار می‌شود. در این مرحله، بازی FC27 به‌عنوان بازی رقابت‌ها انتخاب شده و فینالیست‌ها برای کسب عنوان قهرمانی کشور به مصاف یکدیگر می‌روند.

برای نفرات برتر این رقابت‌ها، مجموعا یک میلیارد تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده و نفر اول ۵۰۰ میلیون تومان، نفر دوم ۳۰۰ میلیون تومان و نفر سوم ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. همچنین هر یک از ۳۲ فینالیست، یک دستگاه مودم نسل پنجم با طرح اختصاصی بازی به‌ همراه یک سال اینترنت هدیه می‌گیرند.

علاقه‌مندان به بازی‌های ویدئویی می‌توانند در روزهای برگزاری مرحله نهایی، در محل رویداد حضور پیدا کنند و از مسابقات، چالش‌ها و برنامه‌های جانبی این رقابت‌ها بهره‌مند شوند. جزئیات تکمیلی درباره برنامه‌های مرحله حضوری و نحوه حضور علاقه‌مندان متعاقبا اعلام خواهد شد.