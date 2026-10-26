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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

عملیات احداث کانال دفع آب‌های سطحی در روستای سردنگ کمیز رودان آغاز شد

عملیات احداث کانال دفع آب‌های سطحی در روستای سردنگ کمیز رودان آغاز شد

رودان - بخشدار مرکزی رودان از آغاز عملیات احداث کانال دفع آب‌های سطحی به طول یک‌هزار متر در روستای سردنگ کمیز با هدف مدیریت روان‌آب‌ها و آماده‌سازی بلوار اصلی روستا برای آسفالت خبر داد.

محمد قائمی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات احداث کانال دفع آب‌های سطحی در روستای سردنگ کمیز با همکاری دهیاری این روستا آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه به طول یک‌هزار متر با هدف مدیریت صحیح روان‌آب‌ها، جلوگیری از تجمع آب در سطح بلوار اصلی و آماده‌سازی مسیر برای اجرای عملیات آسفالت و نوسازی معابر روستا در حال اجراست.

بخشدار مرکزی رودان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی، بیان کرد: اجرای این طرح پیش از آغاز عملیات آسفالت نقش مهمی در کاهش مشکلات ناشی از تجمع آب و جلوگیری از آسیب به روسازی معابر در آینده دارد.

در ادامه مرتضی حسین‌زاده دهیار روستای سردنگ نیز با قدردانی از حمایت‌های بخشداری، اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه با رعایت ملاحظات فنی در حال انجام است و تلاش می‌شود مسیر مورد نظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای اجرای مرحله نهایی آسفالت آماده شود.

اجرای این طرح در راستای بهبود زیرساخت‌های روستایی، ارتقای کیفیت معابر و تسهیل تردد اهالی روستای سردنگ کمیز انجام می‌شود.

کد مطلب 6990334

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