محمد قائمی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات احداث کانال دفع آب‌های سطحی در روستای سردنگ کمیز با همکاری دهیاری این روستا آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه به طول یک‌هزار متر با هدف مدیریت صحیح روان‌آب‌ها، جلوگیری از تجمع آب در سطح بلوار اصلی و آماده‌سازی مسیر برای اجرای عملیات آسفالت و نوسازی معابر روستا در حال اجراست.

بخشدار مرکزی رودان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی، بیان کرد: اجرای این طرح پیش از آغاز عملیات آسفالت نقش مهمی در کاهش مشکلات ناشی از تجمع آب و جلوگیری از آسیب به روسازی معابر در آینده دارد.

در ادامه مرتضی حسین‌زاده دهیار روستای سردنگ نیز با قدردانی از حمایت‌های بخشداری، اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه با رعایت ملاحظات فنی در حال انجام است و تلاش می‌شود مسیر مورد نظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای اجرای مرحله نهایی آسفالت آماده شود.

اجرای این طرح در راستای بهبود زیرساخت‌های روستایی، ارتقای کیفیت معابر و تسهیل تردد اهالی روستای سردنگ کمیز انجام می‌شود.