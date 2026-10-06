حمید رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح آسفالت حسین آباد دولاب اظهار داشت: عملیات بهسازی و آسفالت معابر این روستا با هدف ارتقای کیفیت زیرساختهای روستایی و بهبود شرایط تردد ساکنان اجرا شده است.
وی افزود: در این پروژه ۵۰۸۲ مترمربع از معابر روستا با استفاده از ۴۹ تن قیر رایگان و از محل اعتبارات استانی آسفالت شد و برای اجرای این طرح در مجموع بیش از ۳۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان ادامه داد: عملیات زیرسازی نیز در سطح ۲۸ هزار مترمربع توسط امور اجرایی و ماشینآلات عمرانی بنیاد مسکن استان انجام شده که زمینه اجرای مناسب عملیات آسفالت و بهسازی معابر روستا را فراهم کرده است.
همتی با بیان اینکه بهسازی معابر روستایی نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد، یادآور شد: اجرای این طرحها علاوه بر بهبود وضعیت تردد، به ارتقای شاخصهای زیربنایی روستا و افزایش کیفیت محیط روستایی کمک میکند.
وی خاطرنشان کرد: طرح بهسازی و اصلاح معابر روستای حسینآباد دولاب از سال ۱۳۸۶ و همزمان با تهیه طرح هادی روستا آغاز شده و طی سالهای گذشته اقداماتی از جمله خیابان سازی، پیاده روسازی، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر خاکی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این روستا انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان تأکید کرد: ادامه اجرای طرحهای عمرانی و بهسازی معابر روستایی در چارچوب طرح هادی و نهضت آسفالت، با هدف تکمیل زیرساختهای مورد نیاز روستاها و ارتقای خدماترسانی به ساکنان دنبال میشود.
سمنان- مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان از اجرای عملیات آسفالت بیش از پنج هزار مترمربع از معابر روستای حسینآباد دولاب شهرستان دامغان در قالب نهضت آسفالت روستاهای استان خبر داد.
حمید رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح آسفالت حسین آباد دولاب اظهار داشت: عملیات بهسازی و آسفالت معابر این روستا با هدف ارتقای کیفیت زیرساختهای روستایی و بهبود شرایط تردد ساکنان اجرا شده است.
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