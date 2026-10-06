حمید رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح آسفالت حسین آباد دولاب اظهار داشت: عملیات بهسازی و آسفالت معابر این روستا با هدف ارتقای کیفیت زیرساخت‌های روستایی و بهبود شرایط تردد ساکنان اجرا شده است.



وی افزود: در این پروژه ۵۰۸۲ مترمربع از معابر روستا با استفاده از ۴۹ تن قیر رایگان و از محل اعتبارات استانی آسفالت شد و برای اجرای این طرح در مجموع بیش از ۳۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.



مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان ادامه داد: عملیات زیرسازی نیز در سطح ۲۸ هزار مترمربع توسط امور اجرایی و ماشین‌آلات عمرانی بنیاد مسکن استان انجام شده که زمینه اجرای مناسب عملیات آسفالت و بهسازی معابر روستا را فراهم کرده است.



همتی با بیان اینکه بهسازی معابر روستایی نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد، یادآور شد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر بهبود وضعیت تردد، به ارتقای شاخص‌های زیربنایی روستا و افزایش کیفیت محیط روستایی کمک می‌کند.



وی خاطرنشان کرد: طرح بهسازی و اصلاح معابر روستای حسین‌آباد دولاب از سال ۱۳۸۶ و همزمان با تهیه طرح هادی روستا آغاز شده و طی سال‌های گذشته اقداماتی از جمله خیابان سازی، پیاده روسازی، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر خاکی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این روستا انجام شده است.



مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان تأکید کرد: ادامه اجرای طرح‌های عمرانی و بهسازی معابر روستایی در چارچوب طرح هادی و نهضت آسفالت، با هدف تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز روستاها و ارتقای خدمات‌رسانی به ساکنان دنبال می‌شود.