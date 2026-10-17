به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی به همراه محمد قائی‌فر بخشدار مرکزی از روند اجرای پروژه بهسازی، آسفالت و جدول‌گذاری معابر روستای قلعه‌کمیز بازدید کردند.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات دهیاری و با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رودان در حال اجراست و بهسازی و آسفالت معابر این روستا را در مساحت ۳۰ هزار مترمربع شامل می‌شود.

اجرای این طرح با هدف تسهیل تردد اهالی، بهبود سیمای بصری روستا و ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی انجام می‌شود.

فرمانداری رودان اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های روستایی را با هدف تثبیت جمعیت در روستاها و توسعه متوازن شهرستان دنبال می‌کند.