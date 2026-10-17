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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

آسفالت و جدول‌گذاری معابر قلعه‌کمیز با اعتبار ۶۳ میلیارد ریالی

آسفالت و جدول‌گذاری معابر قلعه‌کمیز با اعتبار ۶۳ میلیارد ریالی

رودان - فرماندار رودان از اجرای پروژه بهسازی، آسفالت و جدول‌گذاری معابر روستای قلعه‌کمیز با اعتبار ۶۳ میلیارد ریال و در مساحت ۳۰ هزار مترمربع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی به همراه محمد قائی‌فر بخشدار مرکزی از روند اجرای پروژه بهسازی، آسفالت و جدول‌گذاری معابر روستای قلعه‌کمیز بازدید کردند.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات دهیاری و با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رودان در حال اجراست و بهسازی و آسفالت معابر این روستا را در مساحت ۳۰ هزار مترمربع شامل می‌شود.

اجرای این طرح با هدف تسهیل تردد اهالی، بهبود سیمای بصری روستا و ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی انجام می‌شود.

فرمانداری رودان اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های روستایی را با هدف تثبیت جمعیت در روستاها و توسعه متوازن شهرستان دنبال می‌کند.

کد مطلب 6980580

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