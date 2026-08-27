به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه همزمان هفته دولت و با حضور محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان، محمد قائمیفر بخشدار بخش مرکزی، مرتضی احتشام شهردار رودان، بخشدار بیکاه و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، مجموعهای از طرحهای عمرانی و خدماتی در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
این طرحها در حوزههای مختلف از جمله توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی، بهسازی معابر شهری و روستایی، تأمین مسکن مددجویان و توسعه زیرساختهای آب و برق اجرا شده و با بهرهبرداری از آنها، بخشی از نیازهای زیرساختی و خدماتی مردم منطقه تأمین میشود.
توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی در رودان
در شهر رودان، زمین فوتبال ساحلی و مجموعه بازی پارک کودک با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال توسط شهرداری رودان اجرا و افتتاح شد.
این طرحها با هدف افزایش سرانه فضاهای ورزشی و تفریحی و ایجاد محیط مناسب برای استفاده کودکان و خانوادهها در اختیار شهروندان قرار گرفت.
بهسازی معابر روستای سکل
پروژه بهسازی و ساماندهی معابر روستای سکل (شهرک غدیر) نیز با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری روستا به بهرهبرداری رسید.
برای اجرای این طرح، ۲۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات دهیاری و ۲۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یافته است.
اجرای طرحهای آسفالت در شهر بیکاه
در ادامه، طرحهای عمرانی شهر بیکاه شامل آسفالت بلوار اصلی و روکش آسفالت معابر محلات «کوی حجت» و «پاروی» افتتاح شد.
این پروژهها در مجموع به مساحت ۱۳ هزار و ۱۸۳ مترمربع و با اعتباری معادل ۵۹ میلیارد ریال اجرا شده است و نقش مهمی در بهبود وضعیت معابر و ارتقای کیفیت تردد شهروندان خواهد داشت.
همچنین ۲ واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی در شهر بیکاه احداث و به خانوادههای واجد شرایط واگذار شد.
این واحدها با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مشارکتهای مردمی و اختصاص ۳۲۰ میلیون ریال از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت احداث شده است.
توسعه شبکه آب و برق روستای ده گلکن
در بخش زیرساختی نیز پروژه احداث شبکه توزیع برق به طول ۳۰۰ متر و خط انتقال آب شرب به طول ۲ کیلومتر در روستای «ده گلکن» به بهرهبرداری رسید.
مجموع ارزش این طرحها ۱۰ میلیارد تومان اعلام شده است که با اجرای آنها، زیرساختهای تأمین آب شرب و برق روستا توسعه یافته و زمینه دسترسی پایدارتر اهالی به این خدمات فراهم شده است.
بهرهبرداری از این مجموعه پروژهها، گامی در مسیر توسعه زیرساختهای شهری و روستایی، افزایش رفاه عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردم شهرستان رودان به شمار میرود.
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