به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه همزمان با هفته دولت، چندین پروژه عمرانی، خدماتی و توسعهای در بخش مرکزی شهرستان رودان با حضور محمد محسنی فرماندار شهرستان به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها با هدف ارتقای زیرساختهای شهری و روستایی، بهبود معابر و افزایش سرانه خدمات عمومی در بخش مرکزی رودان اجرا و وارد مدار بهرهبرداری شد.
در این راستا، پروژه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر روستاهای پشته بنان، قلعه کمیز و پشته گیش در مجموع به مساحت ۴۰ هزار مترمربع و با اعتبار ۱۹۲ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده دهیاریها به بهرهبرداری رسید.
همچنین پروژههای روشنایی معابر با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال و احداث بوستان در روستاهای غیبی، صحرارود و قلعه کمیز با اعتبار ۳۲ میلیارد ریال نیز افتتاح شد.
بر اساس این گزارش، مجموع اعتبار پروژههای بخش مرکزی رودان ۲۴۲ میلیارد ریال اعلام شده است.
همچنین پروژه آسفالت معابر با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعتباری بالغ بر ۲۴۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید که نقش مهمی در بهسازی و ارتقای کیفیت معابر روستایی منطقه خواهد داشت.
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