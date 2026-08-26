محمد قائمی فر، بخشدار مرکزی رودان، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت سال جاری، مجموعهای از پروژههای عمرانی و خدماتی در بخش مرکزی رودان افتتاح و به بهرهبرداری میرسد که مجموع اعتبار اختصاصیافته به این پروژهها ۲۳۵ میلیارد ریال است.
وی افزود: این پروژهها در روستاهای بخش مرکزی و در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و رفاهی اجرا شده و با هدف توسعه زیرساختهای روستایی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رفاه عمومی مردم به مرحله افتتاح رسیدهاند.
بخشدار مرکزی رودان با اشاره به پروژه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر روستاهای پشته بنان، قلعه کمیز و پشته گیش بیان کرد: این پروژه به نمایندگی از سه روستا در پشته بنان افتتاح میشود و برای اجرای آن در مجموع ۱۹۲ میلیارد ریال اعتبار از سوی سه دهیاری هزینه شده است.
قائمی فر ادامه داد: در قالب این پروژه ۴۰ هزار مترمربع عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت انجام شده که نقش مهمی در بهسازی معابر، تسهیل تردد و افزایش ایمنی رفتوآمد روستاییان خواهد داشت.
وی همچنین از افتتاح پروژه عملیات آسفالت معابر روستای پشته بنان در هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت معابر، ایجاد مسیرهای ایمن و مناسب برای عبور و مرور اهالی و بهبود زیرساختهای روستایی اجرا شده است.
بخشدار مرکزی رودان همچنین به پروژه احداث و بهسازی پارک روستای غیبی اشاره کرد و افزود: این پروژه با هدف ارتقای رفاه و نشاط اجتماعی، توسعه فضای سبز، زیباسازی محیط و ایجاد فضایی شاد و ایمن برای کودکان و خانوادهها در هفته دولت افتتاح میشود.
قائمی گفت: ایجاد فضای مناسب برای خانوادهها، استفاده از تجهیزات استاندارد و مبلمان شهری و فراهم کردن محیطی ایمن برای کودکان از مهمترین اهداف اجرای این پروژه است.
وی همچنین از اجرای پروژه احداث بوستان روستای صحرارود خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد فضای شاد و ایمن برای کودکان و خانوادهها و بهبود سیمای محیطی روستا در حال اجرا است.
بخشدار مرکزی رودان افزود: توسعه فضای سبز، ایجاد فضای مناسب برای خانوادهها، افزایش نشاط اجتماعی و بهبود محیط عمومی روستا از مهمترین اهداف احداث این بوستان است.
قائمی فر تأکید کرد: پروژههای قابل افتتاح هفته دولت در بخش مرکزی رودان با رویکرد خدمترسانی مستقیم به مردم و در راستای توسعه متوازن روستاها اجرا شدهاند و تلاش میشود با بهرهبرداری از این طرحها، بخشی از نیازهای زیرساختی و رفاهی مردم منطقه برطرف شود.
وی در پایان با اشاره به شعار «دولت پای کار مردم» خاطرنشان کرد: توسعه روستاها، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد زیرساختهای مناسب برای زندگی مردم از اولویتهای بخش مرکزی رودان است.
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