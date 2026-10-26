به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولدی عصر امروز دوشنبه در دیدار با رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد، با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه این مراسم اظهار کرد: باید از تمام ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه نیروهای فعال و پای‌کار در هیئت‌های مذهبی و روحانیون شهرستان، برای دعوت و ترغیب مردم به حضور گسترده در این رزمایش استفاده شود.

رزمایش «جان‌فدا» نماد وحدت و بصیرت مردم

وی افزود: حضور پرشور مردم در رزمایش «جان‌فدا» در راستای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب، جلوه‌ای از وحدت، انسجام و بصیرت مردم خواهد بود.

فرماندار ویژه بروجرد در ادامه بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های دینی و فرهنگی شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تأکید کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، رزمایش بزرگ مردمی «جان‌فدا» روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه با شعار محوری «علمدار ولایت؛ لرستان به فدایت» به‌صورت هم‌زمان در شهرهای مختلف استان لرستان، از جمله بروجرد، برگزار می‌شود.