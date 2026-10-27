به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه و ابلاغ احکام مسئولان کمیته‌های تخصصی کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر و شهدای جزیره خارگ، صبح سه‌شنبه با حضور سرگرد اکبر زارعی، جانشین فرمانده سپاه ثارالله جزیره خارگ و اعضای کمیته‌ها در سالن اجتماعات بخشداری ویژه خارگ برگزار شد.

جانشین فرمانده سپاه ثارالله جزیره خارگ در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره ملی ۲ هزار شهید استان بوشهر در اسفندماه سال جاری اظهار کرد: در همین راستا، یادواره شهدای جزیره خارگ برای ۲۲ دی‌ماه برنامه‌ریزی شده است تا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادها و اقشار مختلف مردم برگزار شود.

اکبر زارعی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و تقسیم وظایف میان کمیته‌های تخصصی افزود: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها و آرمان‌های آنان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف اصلی برگزاری این برنامه‌هاست.

جانشین فرمانده سپاه ثارالله جزیره خارگ ادامه داد: کمیته‌های تخصصی باید با برنامه‌ریزی منسجم و برگزاری نشست‌های کارشناسی، مسئولیت‌های خود را در حوزه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، پشتیبانی و مردمی دنبال کنند تا زمینه مشارکت حداکثری مردم در یادواره شهدای جزیره فراهم شود.

در پایان این نشست، احکام مسئولیت دبیران ۱۲ کمیته تخصصی به شرح زیر ابلاغ شد.

باقر ترخان به‌عنوان دبیر کمیته حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سرگرد عنایت علیپور به‌عنوان دبیر کمیته یگان‌های نظامی و انتظامی، حجت‌الاسلام مهدی منجزی حسینی به‌عنوان دبیر کمیته هنری، شیخ احمد کنعانی امام جمعه اهل سنت خارگ به‌عنوان دبیر کمیته شهدای اقشار اهل سنت و محمدرضا دشتی‌زاده به‌عنوان دبیر کمیته برنامه‌ریزی، بودجه و پشتیبانی منصوب شدند.

همچنین حمید مال‌الهی مسئولیت کمیته دانش‌آموزی، هوشنگ مظهری مسئولیت کمیته تألیف، تدوین و نشر علمی و پژوهشی، امیرحسین رسول‌زاده مسئولیت کمیته تشریفات، علیرضا دشتی مسئولیت کمیته رسانه و فضای مجازی و اسماعیل صالحی مسئولیت کمیته فضاسازی محیطی و شهری را بر عهده گرفتند.

حجت‌الاسلام محسن ملکوتی به‌عنوان دبیر کمیته اقشار و تشکل‌های مردمی و معصومه صادق‌پور به‌عنوان دبیر کمیته بانوان معرفی شدند.

یادواره شهدای جزیره خارگ ۲۲ دی‌ماه سال جاری برگزار می‌شود و فعالیت کمیته‌های تخصصی با هدف آماده‌سازی برنامه‌های این مراسم و مشارکت در کنگره ملی شهدای استان بوشهر ادامه خواهد داشت.