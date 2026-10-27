به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی، از بازگشت ۱۰۱ واحد صنعتی آسیب‌دیده به چرخه تولید خبر داد و اعلام کرد که از مجموع ۱۴۷ واحد صنعتی خسارت‌دیده در حملات دشمن، این تعداد با اجرای عملیات بازسازی و نوسازی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

آقاعلیخانی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی این شهرستان اظهار کرد: رباط‌کریم با برخورداری از ۹ شهرک صنعتی و توانمندی‌های گسترده تولیدی، از مناطق مهم استان تهران در حوزه اشتغال و ساماندهی اتباع خارجی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از توقف فعالیت صنایع افزود: برای برخی واحدهای آسیب‌دیده، محل‌های جایگزین پیش‌بینی شد تا از تعطیلی فعالیت‌های تولیدی و بیکاری گسترده نیروی کار جلوگیری شود.

فرماندار رباط‌کریم همچنین یکی از چالش‌های کارفرمایان را فرایند دریافت مجوزها و کارت اشتغال اتباع خارجی دانست و گفت: مراجعات مکرر به تهران برای انجام این امور، موجب اتلاف وقت و افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی می‌شود؛ ازاین‌رو، تفویض اختیارات بیشتر به مدیران شهرستانی و استانی می‌تواند روند اداری را تسهیل کند.

آقاعلیخانی با اشاره به نیاز بخش‌هایی همچون صنعت، صنایع غذایی، کشاورزی و دامپروری به نیروی کار اتباع خارجی، بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای ساماندهی و نظارت بر اشتغال این افراد تأکید کرد.

وی ثبت دقیق و به‌روزرسانی اطلاعات اتباع شاغل در واحدهای تولیدی را ضروری دانست و خواستار فراهم‌شدن امکان پیگیری تغییر محل کار و وضعیت اشتغال آنان با همکاری کارفرمایان و دستگاه‌های مسئول شد.

فرماندار رباط‌کریم همچنین آموزش، سلامت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ملاحظات امنیتی را از محورهای مهم ساماندهی اتباع خارجی برشمرد و بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول و اجرای دقیق قوانین و مقررات تأکید کرد.

آقاعلیخانی در پایان خواستار بررسی کارشناسی چالش‌های موجود و انتقال پیشنهادهای اجرایی به مراجع تصمیم‌گیر استانی و ملی شد و اصلاح رویه‌های اداری، تقویت نظارت و واگذاری اختیارات متناسب به مدیران محلی را از راهکارهای بهبود ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی عنوان کرد.