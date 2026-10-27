روایتی از ایرانِ این روزها در «یک ساعت از آن روز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «یک ساعت از آن روز» به کارگردانی محسن خان‌جهانی و تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی این روزها با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

این مستند روایتی از بمباران‌ها در جریان جنگ چهل روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران است و تصویربرداری آن خرداد، تیر و مرداد امسال، در تهران و کرج انجام شد.

رضا حصاری تصویربردار، احمدرضا طایی صدابردار، اسماعیل گلرخ فیلمبردار هوایی عوامل این فیلم مستند هستند.

محسن خان‌جهانی مستندهای «آزاد راه»، «پیچ سرهنگ»، (۱۳۴۴ روز)، «انتهای خیابان پاستور»، «صندلی ۲۵۷»، «بر سر خاک» و ... را در کارنامه دارد.