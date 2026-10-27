به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، در سی و دومین جلسه کمیته آماربخشی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تبریک هفته آمار و برنامه‌ریزی بر ضرورت تقویت نظام آماری کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اگر نظام آماری با کندی حرکت کند، نمی‌توان انتظار اثربخشی مطلوب از سایر نظام‌های کشور داشت، داده را نقطه اهرمی زنجیره «شواهد، داده، تصمیم و عمل» دانست و افزود: پالایش داده‌ها و بازنگری در قالب‌ها و ابزارهای نرم‌افزاری می‌تواند به تولید آمار متناسب با نیازهای واقعی تصمیم‌گیران کمک کند.

رئیس مرکز آمار ایران، سرشماری ۱۴۰۵ را حاصل تلاش جمعی نظام آماری کشور و همکاری دستگاه‌های مختلف برشمرد و گفت: از میان ۴ ثبت اصلی مورد نیاز برای سرشماری، در این دوره پیشرفت قابل‌توجهی در شکل‌گیری ثبت جمعیت و خانوار حاصل شده، این میزان پیشرفت، فراتر از انتظار بوده و بهره‌گیری از نظام ثبتی کشور نقش مهمی در تحقق آن ایفا کرد.

گودرزی در ادامه درباره شناسایی فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی توضیح داد: فعالان این بخش نیز در اقتصاد ارزش‌آفرینی می‌کنند واگر فعالیت آنها به شواهد و داده‌های آماری تبدیل نشود، امکان قانون‌گذاری مناسب، حمایت مؤثر و طراحی سیاست‌های متناسب با نیازهایشان محدود خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران ضمن اشاره به همکاری‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که با مشارکت این وزارتخانه و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط، در سال ۱۴۰۶، ثبت کسب‌وکارها و فعالیت‌ها توسعه می‌یابد و مبنای دقیق‌تری برای شناخت وضعیت اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.

وی استفاد از ظرفیت اطلاعات موجود در سازمان بهزیستی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، در فرایندهای آماری را موثر دانست و ابراز امیدواری کرد که با توسعه نظام ثبتی و اجرای طرح‌های آماری سالانه یا دوسالانه، امکان به‌روزرسانی مستمر اطلاعات فراهم شود.

رئیس مرکز آمار ایران در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: لازم است تعاریف و سازوکارهای شناسایی افراد نیازمند حمایت به‌گونه‌ای تنظیم شود که هیچ فردی به دلیل تفاوت در تعاریف یا معیارهای دستگاه‌ها، از چرخه دریافت خدمات و حمایت‌های مورد نیاز خارج نشود.

گودرزی در پایان نقش سرشماری ۱۴۰۵ را در تقویت امید و اعتماد به ظرفیت‌های اجرایی کشور، حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: تحقق اهداف این طرح حاصل فعالیت جمعی دستگاه‌هاست و امیدواریم با تداوم همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط، نتایج این تلاش‌ها به بهبود برنامه‌ریزی، شناسایی دقیق‌تر گروه‌های هدف، هدفمندشدن حمایت‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم منجر شود.