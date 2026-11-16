به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ همایش کارآفرینی؛ از تاب‌آوری تا بازآفرینی، ایران به توان کارآفرین به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنرانی خود در افتتاحیه هفته جهانی کارآفرینی، با تجلیل از ایثارگران و شهدای مسیر خدمت و تولید، بر اهمیت گذار از دوران بحران به سمت شکوفایی اقتصادی تأکید کرد.

یادبود شهدای مسیر تولید و خدمت

حسینی در آغاز سخنان خود ضمن تکریم یاد تمامی کسانی که جان خود را در راه خدمت به کشور و صیانت از سرمایه‌های ملی فدا کرده‌اند، به ویژه به شهدای حوزه کار و تولید اشاره کرد.

وی با یادآوری حوادث تلخ و از دست رفتن نیروهای متخصص در جریان فعالیت‌های تولیدی، تصریح کرد که امروز صلح و ثبات، زیربنای اصلی گفتگو درباره توسعه و رشد اقتصادی است.

عبور از برهه‌های تاریخی و چالش‌های جاری

معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار با توصیف شرایط ویژه کشور، آن را بره‌ای از تاریخ دانست که از نظر اهمیت، فراتر از یک دوره زمانی ساده است. وی با اشاره به تجربیات تلخ ناشی از تنش‌های منطقه‌ای در ماه‌های اخیر، عنوان کرد: ما در حال عبور از روزهای بسیار پرچالش و سختی هستیم، اما با ایستادگی، در حال پشت سر گذاشتن این مقاطع هستیم و امیدمان به برقراری صلح پایدار در منطقه است.

تمرکز بر محور «تاب‌آوری در شرایط بحران»

حسینی با اشاره به اینکه گفتگوهای فعلی باید به سبک‌سازی فضای سنگین ناشی از بحران‌ها کمک کند، از تغییر رویکرد هفته جهانی کارآفرینی در سال جاری خبر داد.

وی افزود: در حالی که سال گذشته تمرکز ما بر نسل زد (Gen Z) بود، امسال محور اصلی گفتگوها بر تاب‌آوری در شرایط بحران استوار است. ما می‌خواهیم روایت کسانی را بشنویم که در میانه آسیب‌ها و بحران‌ها، بازگشته و دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند.

انسجام میان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی

معاون وزارت کار همچنین از تشکیل «ستاد هماهنگی هفته کارآفرینی» یاد کرد و گفت: برای اولین بار، یک سازوکار هماهنگی میان تمامی بازیگران اصلی، اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و شرکای استراتژیک در حوزه کارآفرینی، شکل گرفته است. این انسجام باعث شده تا امسال شاهد برگزاری بیش از ۱۸ برنامه ملی و حدود ۳۰ برنامه در سطح استان‌ها باشیم که با مدیریت و همکاری مستقیم این ستاد در جریان است.

وی در ادامه، بر اهمیت بازگشت به گفتگوهای حضوری و تعامل مستقیم میان کارآفرینان و سیاست‌گذاران برای ترسیم مسیر آینده توسعه تأکید کرد.

تأکید بر ضرورت مقررات‌زدایی

حسینی در ادامه سخنان خود، با نگاهی نقادانه به فضای حاکم بر کسب‌وکارهای نوپا، از شکاف عمیق میان «قوانین سنتی» و «ماهیت مدرن کارآفرینی» سخن گفت.

وی با طرح این پرسش کلیدی که «قوانین موجود تا چه حد از ریسک‌پذیری حمایت می‌کنند؟»، تأکید کرد که ساختارهای فعلی، به‌جای حمایت از خلاقیت، مانع آن می‌شوند.

تضاد میان ساختار کلاسیک و روح کارآفرینی

معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به ویژگی‌های ذاتی کارآفرینی از جمله «خلاقیت» و «تغییر ساختارهای موجود»، اظهار کرد: ماهیت کارآفرینی، بهم زدن ساختارهای کلاسیک و ایجاد نظم‌های نو است؛ اما این فعالیت ذاتاً با ریسک همراه است. مشکل فعلی اینجاست که قوانین حاکم، به‌جای پذیرش این ریسک، با نگاهی صرفاً کنترلی و ضمانتی، سعی در محدود کردن کارآفرین دارند.

وی افزود: کارآفرین نمی‌تواند بدون پذیرش ریسک فعالیت کند، اما قوانین موجود، به‌ویژه در حوزه تأمین مالی و قواعد آغاز کسب‌وکار، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که کارآفرین را در تنگنا قرار می‌دهند.

کهنگی قوانین در عصر تکنولوژی؛ «قوانینی متعلق به دوران پیش از دیجیتال»

حسینی با انتقاد از سرعت پایین بازنگری در قوانین، به تفاوت فاحش سرعت تحولات تکنولوژیک جهانی با سرعت تغییرات قانونی در ایران اشاره کرد.

وی گفت: در حالی که دنیا با سرعت خیره‌کننده‌ای پیش می‌رود و حتی نوجوانان ۱۵ و ۱۶ ساله در حال ورود به بازارهای دیجیتال و کسب‌وکارهای نوین هستند، ما همچنان با قوانینی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم که برخی از آن‌ها متعلق به بیش از سه دهه پیش است. بسیاری از این مقررات، حتی زمانی وضع شده‌اند که نسل فعلی کارآفرینان هنوز متولد نشده بودند.

خوش‌بینی مشروط به اصلاحات ساختاری

وی با اذعان به بهبود نسبی فضای کسب‌وکار نسبت به دهه گذشته، تأکید کرد که فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب همچنان بسیار زیاد است.

حسینی افزود: اگرچه تلاش‌هایی برای تسهیل شروع کسب‌وکار انجام شده، اما ساختار فعلی همچنان متصلب و دست‌وپاگیر است.

درخواست برای تشکیل «کمیته عملیاتی مقررات‌زدایی»

معاون وزارت کار، برای خروج از این بن‌بست، پیشنهاد تشکیل یک «کمیته کاری واقعی و عملیاتی» را مطرح کرد.

وی گفت: ما نیاز داریم فراتر از گفتگوهای رسمی، از طریق کمیته‌های تخصصی و با بهره‌گیری از ظرفیت هیئت مقررات‌زدایی، به دنبال شناسایی و حذف موانع قانونی هستیم که مانع خلاقیت می‌شوند. هدف ما این است که با ارائه پیشنهادهای ملموس برای اصلاح قوانین، مسیر را برای کارآفرینان هموار کنیم.

وی همچنین با اشاره به فعال بودن مکانیزم‌های تعاملی دولت با کارآفرینان پیشرو، از مشارکت فعال بخش خصوصی برای ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار دعوت کرد.