به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست هم‌اندیشی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی فعال در حوزه اشتغال، به ریاست سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با میزبانی سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

در این نشست، بر ضرورت تجربه‌نگاری و مستندسازی الگوهای موفق اشتغال، استفاده از ظرفیت نهادهای تسهیلگر و پشتیبان، تخصیص شاخص محور اعتبارات با برش شهرستانی و تقویت نظام نظارت بر طرح‌های اشتغال تأکید شد.

حسینی در این نشست با تأکید بر ضرورت شناسایی و مستندسازی تجربه‌های موفق اشتغال، گفت: تجربه‌نگاری از الگوهای موفق، زمینه انتقال دانش، تکرار تجربه‌های اثربخش و ارتقای بهره‌وری سیاست‌های اشتغال را فراهم می‌کند.

وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، الگوسازی از کارآفرینان و تسهیل اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ است؛ رویکردی که با نقش‌آفرینی تسهیلگران، پشتیبانان و نهادهای توسعه کسب‌وکار می‌تواند به توسعه زنجیره‌های ارزش و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه اشتغال دارند و با هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها می‌توان از پراکندگی اقدامات جلوگیری کرد و حمایت‌ها را به سمت الگوهای موفق، کسب‌وکارهای دارای ظرفیت رشد و فعالیت‌های متناسب با نیاز بازار هدایت کرد.

ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری و استقرار نظارت یکپارچه بر طرح‌های اشتغال

حسینی همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده بیشتر از ظرفیت نهادهای توسعه کسب‌وکار و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با این نهادها خبر داد و این رویکرد را گامی مؤثر در توانمندسازی صاحبان کسب‌وکار، اتصال به بازار و افزایش اثربخشی برنامه‌های اشتغال دانست.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی، بر پرهیز از موازی‌کاری در شناسایی، حمایت، پرداخت تسهیلات و نظارت بر طرح‌های اشتغال تأکید کرد و گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی واحد و تبادل داده میان دستگاه‌ها، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر، هدفمندسازی حمایت‌ها و جلوگیری از تکرار اقدامات را فراهم می‌کند.

در همین راستا، مقرر شد سامانه نظارت میدانی «پایش» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری، به‌عنوان بستر مشترک نظارت بر طرح‌های اشتغال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس این تصمیم، ایجاد بانک اطلاعاتی واحد، افزایش شفافیت، جلوگیری از موازی‌کاری، تسهیل تبادل اطلاعات و ارتقای کیفیت نظارت‌های میدانی، از اهداف همکاری مشترک دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی خواهد بود.

شناسایی رسته‌های اولویت‌دار اشتغال

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ، بر ضرورت شناسایی رسته‌های اولویت‌دار اشتغال و تدوین برنامه‌های حمایتی متناسب با نیازهای کشور تأکید کرد.

وی همچنین تشکیل «ستاد هماهنگی رسانه‌ای کسب‌وکارهای خرد و کوچک» را از اقدامات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و گفت: معرفی الگوهای موفق، انتقال تجربه کارآفرینان، تقویت فرهنگ کارآفرینی و تبیین ظرفیت‌های کسب‌وکارهای خرد و کوچک، از محورهای مهم این قرارگاه خواهد بود.

گفتنی است این نشست با هدف توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی، استفاده از ظرفیت نهادهای تسهیلگر و حمایتی، تجربه‌نگاری الگوهای موفق، جلوگیری از موازی‌کاری و تقویت نظام نظارت بر طرح‌های اشتغال برگزار شد.

در آغاز نشست، مسعود بیگی، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال، گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و روند اجرای برنامه‌های اشتغال در سال جاری ارائه کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تخصیص عادلانه و شهرستانی منابع، اظهار کرد: برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات اشتغال باید با توجه به ظرفیت‌ها، نیازها و اولویت‌های هر شهرستان انجام شود تا منابع در مسیر ایجاد اشتغال پایدار و متناسب با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و نهادهای توسعه کسب‌وکار به کار گرفته شود.