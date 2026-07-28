به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ روز کارآفرینی و اشتغال نشست خبری مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید (حامی کسب و کارهای خرد و کوچک) در محل این صندوق برگزار شد.
محسن ضیایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این نشست، گفت: هر کارآفرین موفق علاوهبر اشتغال برای خود، میتواند منشا تحول برای سایر افراد باشد.
وی ضمن تشریح تاریخچه و ساختار صندوق کارآفرینی امید، بر عزم جدی مدیریت جدید برای جبران کمبودهای گذشته و معرفی موثرتر خدمات این صندوق به جامعه بهویژه در مناطق کمبرخوردار تأکید کرد.
ضیایی با اشاره به پیشینه ۳ دههای این نهاد اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید از سال ۱۳۷۱ خورشیدی تحت عنوان صندوق حمایت از فرصتهای شغلی ذیل نهاد ریاستجمهوری آغاز به کار کرد و پس از طی مراحل مختلف، از جمله فعالیت تحت عنوان صندوق مهر امام رضا (ع) در سال ۱۳۸۵، در سال ۱۳۹۳ به نام فعلی تغییر یافت. این صندوق با تکیه بر هیئت امنای متشکل از وزرای کلیدی و معاونان رئیسجمهور، دارای ساختاری بسیار قدرتمند است.
صندوق کارآفرینی امید؛ تکیهگاه مناطق محروم
مدیر صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه شاید نام این صندوق در کلانشهرها به اندازه بانکهای تجاری شناخته شده نباشد، افزود: راستیآزمایی در مناطق محروم و غیربرخوردار نشان میدهد که جایگاه این صندوق در میان مردم این مناطق، هموزن بانک ملی است. ما در این مناطق نقش «سرباز گمنام» در حوزه اشتغال را ایفا کردهایم.
وی با اشاره به رویکرد نظارتی جدید بر شبکه شعب تصریح کرد: ما ۴۳ شعبه اصلی در سراسر کشور داریم و در حال حاضر ۲۸۶ شعبه را در رتبهبندیهای کیفی خود قرار دادهایم. ۱۱۶ شعبه دیگر نیز موظف به کسب استانداردهای لازم شدهاند و در غیر این صورت از چرخه شبکه شعب ما خارج خواهند شد.
توسعه تعاملات و تسهیل فرآیندها
ضیایی در خصوص نحوه ارائه تسهیلات و تعامل با دستگاههای اجرایی توضیح داد: عملکرد ما بر مبنای تفاهمنامههای همکاری با دستگاههای اجرایی است. در زمینه منابع، با صندوق توسعه ملی تعاملات بسیار خوبی داریم که منجر به توسعه فعالیتها و همافزایی دو جانبه شده است.
وی درباره نحوه مدیریت منابع مالی نیز تاکید کرد: منابع صندوق در بازار بینبانکی قفل نمیشود. هر طرحی که از قابلیتهای لازم برخوردار باشد، تسهیلات دریافت میکند و در صورت مازاد منابع، حتماً ارزشآفرینی صورت میگیرد.
آغاز مسیر تازه برای خدماترسانی
مدیر صندوق کارآفرینی امید در پایان با استقبال از نقدها و پیشنهادهای رسانهها برای بهبود عملکرد این نهاد، تاکید کرد: با توجه به انتظارات موجود در استانها، هدف ما در دوره جدید، معرفی دقیق خدمات به همه مردم ایران و جبران کاستیهای گذشته است. فرآیند درخواست تسهیلات نیز کاملاً مشخص است؛ متقاضیان میتوانند از طریق «سامانه کارا» (سامانه کارآفرینی و اشتغال) درخواستهای خود را ثبت کنند تا پس از بررسیهای لازم، نسبت به تخصیص منابع اقدام شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای، عملکرد صندوق کارآفرینی امید بیش از پیش در خدمت توسعه عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای شغلی در سراسر کشور قرار گیرد.
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