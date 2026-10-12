نوغانداری از ظرفیت مناسبی برای توسعه اشتغال در کشور برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های اشتغال در رسته «ابریشم » کشور با حضور سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعید عباسی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت کشور، مدیران دستگاه‌های مرتبط و فعالان بخش خصوصی این حوزه برگزار شد.

این نشست با هدف شناسایی فرصت‌های توسعه کسب‌وکارهای خرد، رفع موانع تولید و تقویت پیوندهای زنجیره ارزش ابریشم تشکیل شد.

سید مالک حسینی در این نشست، اقتصاد خرد و کسب‌وکارهای پیوندخورده با ظرفیت‌های بومی را از مهم‌ترین ارکان پایداری فضای کسب و کار کشور برشمرد و اظهار کرد: رسته نوغانداری به‌دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه محدود، نرخ بازدهی سریع و بالا و انطباق با مزیت‌های منطقه‌ای و روستایی، از ظرفیت بسیار مناسبی برای تثبیت و توسعه اشتغال برخوردار است.

وی با اشاره به تجربه زیسته تولیدکنندگان در پیوند خودجوش با زنجیره‌های تولید بدون کارخانه، یادآور شد: نقش اصلی بخش دولتی در این فرایند، تسهیل‌گری، مانع‌زدایی و پشتیبانی سیاستی است تا جریان طبیعی اقتصاد بتواند مسیر رشد خود را با بهره‌وری بالاتری طی کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم واقع‌گرایی در هدف‌گذاری‌های اشتغال، تصریح کرد: موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای در گرو برداشتن گام‌های سنجیده، مستمر و متکی بر شاخص‌های دقیق اجرایی است؛ به‌گونه‌ای که تمرکز بر بهبود تدریجی اما پایدار در رسته‌های پیشران، اثربخشی بیشتری نسبت به طرح‌های کلی و فاقد پیوست عملیاتی خواهد داشت.

وی افزود: در همین چارچوب، انعطاف‌پذیری برنامه‌های اقدام و پایش مستمر آن‌ها متناسب با شرایط متغیر اقتصادی، تضمین‌کننده حفظ پایداری اشتغال در بخش‌های خرد و مولد خواهد بود.

حسینی همچنین ضرورت بازتعریف و تنوع‌بخشی به زنجیره ارزش نوغانداری را یادآور شد و تاکید کرد: پیله و فرآورده‌های ابریشم نباید صرفاً در امتداد صنایع نساجی و فرش محدود بماند، بلکه ورود هدفمند به صنایع تبدیلی نوین نظیر حوزه‌های دارویی، بهداشتی و آرایشی می‌تواند ارزش افزوده بالاتری برای زنجیره ایجاد کند و کشش تقاضا در بازار را ارتقا بخشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم گذار از روش‌های سنتی تسهیلات‌محور به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی و اصلاح گلوگاه‌های زنجیره تأمین و فروش تاکید کرد و گفت: تمرکز بر اتصال تولیدکننده خرد به بازار مصرف و تضمین جریان نقدی از طریق نهادهای مالی تخصصی، امنیت سرمایه‌گذاری را به‌مراتب پایدارتر از تزریق صِرف نقدینگی شکل می‌دهد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فراخواندن فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی به ایجاد انسجام ساختاری و شکل‌دهی به یک نهاد صنفی هماهنگ‌کننده و یکپارچه، اعلام کرد: مجموعه وزارت کار آمادگی کامل دارد تا در همکاری با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، با تعریف برنامه اقدام مشترک و گام‌به‌گام، زیرساخت‌های لازم برای رفع موانع تولید و توسعه زنجیره ارزش نوغانداری را در سراسر کشور فراهم کند.