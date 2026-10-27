به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش کارگاهی تجربهنگاری (خبرنگاری بحران) در مدرسه مهرینو برگزار می شود.
مربی: حامد هادیان
مقدار ساعت آموزش: ۹ ساعت (سه جلسه سه ساعته)
شروع دوره آبان ۱۴۰۵ (۲۴، ۲۶ ، ۲۸)
ساعت ۱۶ تا ۱۹
مکان برگزاری: خبرگزاری مهر
با امکان کارآموزی و جذب هنرجویان برتر با صلاحدید مربی دوره
ثبت نام از طریق شماره تماسهای: ۰۲۱۴۳۰۵۱۶۷۱ - ۰۹۰۲۱۹۰۰۱۶۳
مدرسه مهرینو دوره آموزش کارگاهی تجربهنگاری (خبرنگاری بحران) در مدرسه مهرینو برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش کارگاهی تجربهنگاری (خبرنگاری بحران) در مدرسه مهرینو برگزار می شود.
کد مطلب 6991732
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