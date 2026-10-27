به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش کارگاهی تجربه‌نگاری (خبرنگاری بحران) در مدرسه مهرینو برگزار می شود.



مربی: حامد هادیان



مقدار ساعت آموزش: ۹ ساعت (سه جلسه سه ساعته)



شروع دوره آبان ۱۴۰۵ (۲۴، ۲۶ ، ۲۸)



ساعت ۱۶ تا ۱۹



مکان برگزاری: خبرگزاری مهر



با امکان کارآموزی و جذب هنرجویان برتر با صلاحدید مربی دوره



ثبت نام از طریق شماره تماس‌های: ۰۲۱۴۳۰۵۱۶۷۱ - ۰۹۰۲۱۹۰۰۱۶۳