  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

دوره آموزش کارگاهی خبرنگاری بحران برگزار می‌شود

دوره آموزش کارگاهی خبرنگاری بحران برگزار می‌شود

مدرسه مهرینو دوره آموزش کارگاهی تجربه‌نگاری (خبرنگاری بحران) در مدرسه مهرینو برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش کارگاهی تجربه‌نگاری (خبرنگاری بحران) در مدرسه مهرینو برگزار می شود.

مربی: حامد هادیان

مقدار ساعت آموزش: ۹ ساعت (سه جلسه سه ساعته)

شروع دوره آبان ۱۴۰۵ (۲۴، ۲۶ ، ۲۸)

ساعت ۱۶ تا ۱۹

مکان برگزاری: خبرگزاری مهر

با امکان کارآموزی و جذب هنرجویان برتر با صلاحدید مربی دوره

ثبت نام از طریق شماره تماس‌های: ۰۲۱۴۳۰۵۱۶۷۱ - ۰۹۰۲۱۹۰۰۱۶۳

کد مطلب 6991732
روح اله صابرزاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها