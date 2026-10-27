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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

مبینا فلاح به فینال مسابقات کاپ آسیایی راه یافت

مبینا فلاح به فینال مسابقات کاپ آسیایی راه یافت

مبینا فلاح فینالیست مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیایی عراق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مبینا فلاح در ماده ریکرو مسابقات کاپ آسیایی عراق پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مسابقات حذفی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل کمانداری از آذربایجان به برتری رسید.

وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل نماینده بنگلادش به پیروزی رسید.

فلاح در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل کمانداری از آذربایجان به پیروزی رسید و فینالیست شد.

وی در دیدار فینال روز پنجشنبه به مصاف نماینده بنگلادش می‌رود.

کد مطلب 6991815

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