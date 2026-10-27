مبینا فلاح به فینال مسابقات کاپ آسیایی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مبینا فلاح در ماده ریکرو مسابقات کاپ آسیایی عراق پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مسابقات حذفی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل کمانداری از آذربایجان به برتری رسید.



وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل نماینده بنگلادش به پیروزی رسید.



فلاح در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل کمانداری از آذربایجان به پیروزی رسید و فینالیست شد.



وی در دیدار فینال روز پنجشنبه به مصاف نماینده بنگلادش می‌رود.