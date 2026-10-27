صادقی: بیش از ۲ میلیارد دلار مبادلات تجاری در کرمانشاه ثبت شد

داریوش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد تجارت خارجی کرمانشاه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، ارزش صادرات استان به یک میلیارد و ۳۹ میلیون دلار رسید و نزدیک به یک میلیارد دلار نیز مربوط به ترانزیت مبدأ و مقصد بود.

وی افزود: صادرات کرمانشاه در شش‌ماهه نخست امسال از نظر وزنی ۹ درصد و از نظر ارزشی ۳۱ درصد کاهش داشته است، اما با احتساب صادرات گاز، ارزش صادرات استان به یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون دلار می‌رسد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از افزایش واردات قطعی در این بازه زمانی خبر داد و تصریح کرد: ۱۳۸ میلیون دلار واردات قطعی در استان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

صادقی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف از فعالیت‌های گمرکی استان خاطرنشان کرد: ۹۳ درصد فعالیت‌های گمرکی کرمانشاه به صادرات و هفت درصد به واردات اختصاص داشته است.

وی درباره عملکرد مرزهای تجاری استان گفت: مرز پرویزخان با ثبت ۳۱۶ میلیون دلار صادرات، بیشترین سهم را در میان مرزهای تجاری کرمانشاه داشته است. پس از آن، مرزهای خسروی، سومار، شیخ‌صله و شوشمی در رده‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه میانگین تردد کامیون‌ها از مرزهای تجاری استان را روزانه یک‌هزار و ۲۳۲ دستگاه اعلام کرد و افزود: در برخی روزها شمار کامیون‌های عبوری از این مرزها به یک‌هزار و ۷۰۰ دستگاه نیز می‌رسد.

صادقی با تشریح مقاصد صادراتی استان اظهار کرد: ۶۱ درصد صادرات کرمانشاه به بخش عربی عراق انجام می‌شود و سهم باقی‌مانده به اقلیم کردستان اختصاص دارد.

وی در پایان تأکید کرد: کرمانشاه در نیمه نخست سال جاری از نظر میزان صادرات به عراق، در میان استان‌های هم‌مرز با این کشور رتبه نخست را کسب کرده و حدود ۴۱ درصد صادرات زمینی ایران به عراق از طریق پنج مرز تجاری این استان انجام می‌شود.