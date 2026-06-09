صادرات از گمرکات کرمانشاه به ۳۳۵ میلیون دلار رسید

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، بیش از یک میلیون و ۱۰۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۳۵ میلیون و ۱۳۲ هزار دلار از طریق گمرکات استان کرمانشاه به بازارهای هدف خارجی صادر شده است.

وی با اشاره به جایگاه گمرک خسروی در حوزه صادرات استان، افزود: در این مدت ۳۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۳ میلیون و ۶۷۲ هزار دلار از طریق این گمرک صادر شده که از نظر ارزش ۳۱ درصد و از نظر وزنی ۳۴ درصد از مجموع صادرات گمرکات استان را شامل می‌شود.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه ادامه داد: گمرک سومار نیز با صادرات ۲۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۳ میلیون و ۶۶۶ هزار دلار، رتبه دوم را در میان گمرکات استان به خود اختصاص داده است. سهم این گمرک از کل صادرات استان از نظر ارزش ۳۱ درصد و از نظر وزن ۲۶ درصد بوده است.

مدیرکل گمرک کرمانشاه با اشاره به عملکرد گمرک پرویزخان گفت: طی دو ماه نخست امسال، ۳۰۶ هزار و ۴۸۲ تن کالا به ارزش بیش از ۱۰۲ میلیون دلار از این مرز صادر شده که معادل ۳۰ درصد ارزش کل صادرات استان است و جایگاه سوم را در بین گمرکات کرمانشاه دارد.

وی همچنین از صادرات کالا از مرزهای شیخ‌صله و شوشمی خبر داد و تصریح کرد: در این بازه زمانی از طریق گمرک شیخ‌صله ۱۷ میلیون دلار کالا به وزن ۶۱ هزار تن و از طریق گمرک شوشمی نیز هفت میلیون دلار کالا به وزن ۶۶ هزار تن به خارج از کشور صادر شده است.

نیک‌روش در پایان عمده اقلام صادراتی استان را شامل رب گوجه‌فرنگی، گوجه‌فرنگی، شمش آهن، کود شیمیایی اوره، شیرخشک، سنگ مرمریت، پیاز، هندوانه و کلم بروکلی عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از صادرات استان به بازار کشور عراق اختصاص داشته است.