ناظر گمرکات کردستان: مدیریت واحد مرزی در باشماق باید اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز امیدی عصر یکشنبه در جریان بازدید معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از مرز بین‌المللی باشماق مریوان، گزارشی از وضعیت مبادلات تجاری و چالش‌های عملیاتی گمرکات استان ارائه کرد.

وی با اشاره به سهم ترانزیتی کردستان در مبادلات کشور اظهار کرد: بین ۳۵ تا ۴۰ درصد ترانزیت کشور به اقلیم کردستان عراق اختصاص دارد و این ظرفیت، ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت کریدورهای حمل‌ونقل و توسعه همکاری‌های مرزی را دوچندان می‌کند.

ناظر گمرکات کردستان افزود: ایجاد میز تخصصی ترانزیت با طرف عراقی می‌تواند به هماهنگی بیشتر در مسیرهای حمل‌ونقل و کاهش موانع مبادلاتی کمک کند. همچنین انتقال مشتقات نفتی و سوختی از طریق خط لوله، پیشنهادی است که با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت جابه‌جایی فرآورده‌ها باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.

امیدی با تشریح آمار عملکرد گمرکات استان در نیمه نخست سال جاری بیان کرد: در مجموع رویه‌های گمرکی شامل صادرات، واردات، ترانزیت و ورود و خروج موقت، بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در استان مبادله شده است.

وی ادامه داد: در بخش صادرات، بیش از ۷۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۰۷ میلیون دلار با اظهارنامه‌های سایر شهرستان‌ها به ۲۰ کشور جهان صادر شده است؛ این میزان صادرات با مشارکت بیش از ۸۸۰ فعال تجاری در استان محقق شده است.

ناظر گمرکات کردستان درباره وضعیت واردات نیز گفت: طی این مدت، ۸۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار از مسیر مرز باشماق، گمرک سنندج و بازارچه‌های مرزی وارد کشور شده است.

مدیریت یکپارچه؛ مطالبه فعالان اقتصادی مرز باشماق

امیدی یکی از مسائل مهم در روند فعالیت مرز باشماق را اجرایی نشدن کامل مدیریت واحد مرزی دانست و اظهار کرد: با وجود مصوبات موجود، هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز هنوز به سطح مطلوب نرسیده و این مسئله می‌تواند روند انجام امور تجاری را با دشواری مواجه کند.

وی همچنین هزینه‌های مربوط به خدمات ایکس‌ری کامیون‌ها در سمت عراق را از دیگر موضوعات مورد مطالبه فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: مبالغی که بابت این خدمات از رانندگان و تجار دریافت می‌شود، نیازمند بررسی و پیگیری در مذاکرات مشترک با طرف عراقی است.

ناظر گمرکات کردستان تأکید کرد: در گفت‌وگوهای دوجانبه باید امکان دسترسی و شفافیت درباره تصاویر و نتایج اسکن محموله‌ها فراهم شود و راهکارهایی برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری و تکرار بازرسی‌های فیزیکی اتخاذ شود تا تجارت مرزی با سرعت و هزینه کمتری انجام گیرد.

ایجاد بندر لجستیک و تقویت زیرساخت‌های گمرکی

امیدی با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی و اقتصادی استان، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی را از ضرورت‌های ارتقای جایگاه کردستان در مبادلات منطقه‌ای برشمرد و گفت: ایجاد بندر خشک یا بندر لجستیک در محدوده حدفاصل سنندج و دهگلان، با توجه به اهداف برنامه هفتم توسعه و ظرفیت‌های منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه و مریوان، در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به موقعیت مرز باشماق و نقش آن در تجارت با اقلیم کردستان عراق، بر لزوم تقویت امکانات مورد نیاز برای جابه‌جایی کالا و مدیریت جریان ترانزیت تأکید کرد.

ناظر گمرکات کردستان همچنین پیگیری وضعیت گمرک سقز و توسعه زیرساخت‌های متناسب با نیازهای منطقه ویژه اقتصادی بانه را از دیگر اولویت‌های این حوزه دانست و خواستار توجه بیشتر به نیازهای گمرکی استان و برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف کردستان شد.