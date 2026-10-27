سخاوت خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تسهیل تجارت در مرزهای استان و حمایت های انجام گرفته از مرزنشینان، شمار پیله‌ وران استان در سال جاری به سه هزار و ۳۱۸ نفر رسیده که حدود یک‌هزار نفر بیشتر از سال گذشته است.

وی با اشاره به رشد مبادلات مرزی استان اظهار کرد: سهمیه تجارت کولبری و پیله‌وری آذربایجان ‌غربی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است از این رو، افزایش سهمیه متناسب با ظرفیت‌ها و روند رو به رشد فعالیت‌های تجاری استان ضروری بود که جذب این سهمیه ها با جدیت دنبال شود.

رشد مبادلات مرزی و افزایش واردات به نفع معیشت و ارزاق مردم

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به روند مبادلات مرزی استان گفت: سهمیه تجارت کولبری و پیله‌وری در مناطق جنوبی و شمالی استان که طبق قانون جدید یک تجارت قانونی و مدرن است طی دو سال اخیر رشد قابل توجهی داشته و ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی نقش مهمی در توسعه تجارت و تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم ایفا کرده است.

خیرخواه ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ سهمیه پیله‌وری استان ۱۲۵ میلیون دلار بود و ارزش واردات از این محل ۲۲ میلیون دلار بوده است، در حالی که در سال ۱۴۰۵ سهمیه به ۱۸۰ میلیون دلار و ارزش واردات از مسیر پیله وری در هفت ماهه به ۱۰۵ میلیون دلار رسیده است و با توزیع سهیه ۱۰۰ میلیون دلاری جدید؛ این تجارت فعال تر می شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش ارزش واردات در بخش تجارت مرزی از رویه قانون جدید تجارت مرزی، اظهار کرد: ارزش واردات به روش کولبری از ۱۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ با تصویب قانون جدید و تغییر سبک تجارت از کولبری به تجارت رسمی و نوین مرزی که کالا در آن به جای حمل در دوش کولبر به حمل کامیونی و کشتی از مرزهای رسمی و قانونی می باشد به ۳۰۰ میلیون دلار در ۷ ماهه سال جاری رسیده که بیانگر افزایش قابل توجه حجم مبادلات در این بخش است.

تصویب اختصاص ۲۰ میلیون دلار برای رفع تعهد ارزی پیله وران

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی یکی از مشکلات فعالان تجارت مرزی پیله وری را موضوع پیمان‌سپاری ارزی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در این مبادلات سقف مشخصی برای صادرات تعیین نشده، اما واردات با محدودیت‌هایی مواجه است، بخشی از فعالان این حوزه از جمله پیله‌وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشینان با انباشت تعهدات ارزی روبه‌رو شده‌اند.

خیرخواه افزود: برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است در قبال مازاد صادرات، امکان واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و ماشین‌ آلات واحدهای تولیدی به ارزش ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار فراهم شود.

وی بیان کرد: اجرای این پیشنهاد می‌تواند ضمن تأمین بخشی از نیازهای داخلی و پشتیبانی از واحد های تولیدی، زمینه رفع تعهدات ارزی پیله‌وران در مناطق مرزی را نیز فراهم کند.

خیرخواه با اشاره به شمار افراد درگیر این مشکل گفت: یک‌هزار و ۶۳۹ نفر از فعالان این بخش با موضوع تعهدات ارزی مواجه هستند و تخصیص ۲۰ میلیون دلار برای واردات می‌تواند به حل مشکلات آنان کمک کند.

پلدشت در صدر فعالیت پیله‌وران آذربایجان غربی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به پراکندگی فعالیت پیله‌وران در شهرستان‌ های استان گفت: از مجموع سه هزار و ۳۱۸ پیله‌ور فعال، یک‌هزار و ۸۰۰ نفر در شهرستان پلدشت فعالیت می‌کنند که این شهرستان از نظر تعداد پیله‌ور در رتبه نخست استان قرار دارد.

وی افزود: شهرستان‌های چالدران و سلماس به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در این زمینه به خود اختصاص داده‌اند و شهرستان‌های ماکو و خوی نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.

ورود بیش از ۳۰۰ میلیون دلار کالا از محل رویه جدید تجارت مرزی

خیرخواه با اشاره به حجم مبادلات انجام‌شده از محل رویه جدید تجارت مرزی گفت: امسال ۱۹۲ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از این طریق وارد کشور شده است که عایدی این تجارت به نفع معیشت و اشتغال سالم مرزنشینان بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از افزایش شمار پیله‌وران فعال استان از ۲ هزار و ۲۴۵ نفر در سال گذشته به بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر در سال جاری خبر داد.

وی گفت: سهمیه ۱۸۰ میلیون دلاری تجارت پیله‌وری استان که سال گذشته به صورت کامل جذب شده بود، امسال نیز با وجود رشد فعالیت‌ها، همچنان ثابت مانده بود که با پیگیری انجام شده استانی در کارگروه ماده ۱۲ قانون؛ افزایش سهمیه مورد موافقت قرار گرفت و ۱۰۰ میلیون دلار سهمیه مازاد برای واردات پیله وران اخذ شد.

توسعه مبادلات مرزی، افزایش سهمیه‌های تجاری و رفع موانع ارزی فعالان این بخش از جمله موضوعاتی است که می‌تواند بر روند فعالیت اقتصادی مناطق مرزی آذربایجان‌غربی و تأمین نیازهای واحدهای تولیدی استان تأثیرگذار باشد.