رشد ۱۵۸ درصدی تجارت خارجی کردستان در دو ماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه های کردستان، از رشد قابل توجه شاخص‌های تجارت خارجی استان در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: افزایش ارزش صادرات، رشد واردات کالاهای با ارزش افزوده و توسعه ترانزیت، جایگاه کردستان را در مبادلات تجاری کشور بیش از گذشته تقویت کرده است.

وی اظهار کرد: مجموع تجارت خارجی استان در دو ماهه نخست امسال به ۷۱۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵۸ درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش ارزش صادرات با وجود کاهش وزن کالاها

وی با اشاره به عملکرد صادراتی استان افزود: در این مدت ۲۵۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۲ میلیون دلار از کردستان صادر شده است. اگرچه وزن صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش یافته، اما ارزش کالاهای صادر شده ۴۲ درصد افزایش داشته که بیانگر حرکت صادرات استان به سمت کالاهای با ارزش افزوده بیشتر است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: از مجموع صادرات انجام شده، ۲۴۴ هزار تن کالا به ارزش ۶۱ میلیون دلار از طریق گمرکات استان صادر شده و بخش دیگری از صادرات استان به ارزش ۴۱ میلیون دلار نیز از طریق سایر گمرکات کشور انجام گرفته است.

رشد چشمگیر ارزش واردات

خلیقی با اشاره به وضعیت واردات استان گفت: طی دو ماهه نخست سال جاری حدود سه تن کالا به ارزش ۲۰ میلیون دلار وارد استان شده که هرچند از نظر وزنی کاهش داشته، اما ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از پنج برابر افزایش یافته است.

وی این افزایش را ناشی از ورود کالاهای سرمایه‌ای و محصولات با ارزش اقتصادی بالاتر دانست و افزود: این موضوع می‌تواند در توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی استان تأثیرگذار باشد.

ترانزیت؛ ظرفیت راهبردی اقتصاد کردستان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، ترانزیت را یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی استان عنوان کرد و اظهار داشت: در دو ماهه نخست امسال، ۵۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۷۱۲ میلیون دلار از مرزهای استان ترانزیت شده که از نظر وزنی ۲۶ درصد و از نظر ارزشی ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی افزود: موقعیت جغرافیایی کردستان و همجواری با بازارهای منطقه، به ویژه اقلیم کردستان عراق، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش سهم استان در تجارت بین‌المللی فراهم کرده است.

تراز تجاری استان همچنان مثبت است

خلیقی با اشاره به تراز تجاری کردستان تصریح کرد: تراز تجاری استان در دو ماهه نخست امسال به ۹۸۵ میلیون دلار رسیده که با وجود کاهش ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته، همچنان مثبت است و برتری صادرات بر واردات را نشان می‌دهد.

وی همچنین از ثبت ۷۴ میلیون دلار ورود و خروج موقت کالا در این مدت خبر داد و گفت: در بخش ورود موقت، ۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۴۳ میلیون دلار وارد استان شده که از نظر ارزشی رشد ۹۴ درصدی را تجربه کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در پایان با تأکید بر تداوم برنامه‌های توسعه تجارت خارجی استان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، حمایت از صادرکنندگان و افزایش سهم کالاهای دارای ارزش افزوده در سبد صادراتی، از مهم‌ترین اولویت‌های استان برای حفظ روند رو به رشد تجارت خارجی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.